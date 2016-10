Katarina Grujić za SCANDAL! poručuje! Ja sam rame uz rame sa Snežanom i Šabanom!

Atraktivna pevačica Katarina Grujić mami uzdahe mnogih muškaraca gde god da se pojavi. Ipak, nju niko drugi ne zanima jer uživa u ljubavi sa svojim dečkom Nemanjom Buhom, vredno radi i ne obazire se na negativne stvari, kojih kako kaže, ima i te kako na našoj estradi!

“Uvek će biti i pozitivnih, i negativnih komentara, ali ja tome ne pridajem mnogo značaja. Navikla sam vremenom da se borim sa svim lošim stvarima i negujem samo one lepe. Predana sam poslu i tu se dajem 100 posto. Kada je posao u pitanju, posvećena sam maksimalno i uvek sam spremna za nove izazove, eksperimentisanje u muzici”.

Vidim da si baš poranila na snimanje u odnosu na tvoje kolege… Da li si odgovorna kada je posao u pitanju?

“Tako je, nikada ne kasnim. Bukvalno, uvek dođem pola sata, sat ranije, tako da odradim prva probu i onda mogu da popijem kaficu, odmorim se i sačekam da počne snimanje emisije bez ikakve tenzije”.

Ali to nije slučaj sa tvojom koleginicom Radom Manojlović, svi se žale kako stalno kasni… Čak joj i Saša Popović na tome zamera.

“Iskreno, imala sam i ja nekada takvih situacija, desi se naravno da i ja zakasnim. Ali to je uvek u slučaju kada sam preopterećena obavezama”.

Misliš da je zaljubljena, možda zato kasni?

“Bogami, možda, šta znam. Čula sam da je objavila da je srećna u ljubavi sa Harisom Berkovićem. Ja joj želim svu sreću. Ako je zaljubljena, onda je to baš lepo i skroz je opravdano što kasni”.

Da li bi bila ponosna kada bi te Saša Popović pozvao da žiriraš u emisiji Neki novi klinci?

“Dobila sam ponudu, ali zbog obaveza i nastupa nikako nisam mogla da se uskladim… Ali, videćemo, možda i bude neki termin, za sada ne”!

A da li uopšte vidiš sebe u toj ulozi?

“Ne znam. Ne bih volela da nekoga mnogo kritikujem, prosto mislim da su ta deca još uvek mlada da bi iskusili tako nešto. Ipak smo mi stariji i prošli smo mnogo gore stvari i gore kritike, ali i novinarske komentare. Oni su još uvek mali i mladi da bih prema njima bila iskrena, jer to bi bilo onako žustro. Ja sam inače jako iskrena, tako da ne bih mogla da budem u žiriju. Ne bih bila, sigurno! Bilo bi mi jako krivo, jer ne bih sve mogla da kažem iskreno, ono što u sebi osećam i što zaista mislim”.

Ali ti si sve to prošla tokom takmičenja, pa bi mogla da im daješ adekvatne savete?

“Veruj mi da svi mi stariji koji smo prošli naše Zvezde Granda, imali smo veliku tremu i svakako nam nije bilo svejedno kada žiri počne da komentariše, ali mislim da oni tako mladi ne treba tako brzo da iskuse sve to”.

Je l’ vidiš sebe u žiriju Zvezda Granda, rame uz rame sa Šabanom i Snežanom Đurišić?

“Naravno da vidim sebe pored Šabana i Snežane! Ako dođe do toga jednog dana, naravno da ću biti ponosna. Tu bih već mogla, jer ipak sam previše iskrena i otvorena i ne bih mogla prema maloj deci tako da se ponašam, ali prema starijima bih mogla! Treba da se nauče kako da očvrsnu i da budu iskreni i realni prema sebi. Njih bih već umela da naučim nekim stvarima”.

Ko ti je bio najzanimljiviji od članova žirija u Nekim novim klincima?

“Uh, pa gledala sam to i pratila sve emisije. Ali ajde, neka bude Milica Todorović, nju obožavam. Obožavam je kada se smeje, priča, daje savete. Nekako, ne znam, nju baš privatno volim, tako da mi je ona onako bila najbolja u žiriju“.

A najstroži? Najstroži je bio definitivno Topalko.

“Mislim da su svi rekli da je Topalko bio najstroži, ali dobro, on je muškarac i malo stariji, pa eto mora neko da bude i takav u žiriju. Ja ne bih mogla tako da kritikujem decu kao on, ali opet, skidam mu kapu za krajnje iskrene savete i kritike. U suštini, takav i treba biti, davati iskrene savete, a ne lažnu nadu, takva bih i ja bila, ali možda u nekom drugom takmičenju”.

Misliš da je Topalko iskren?

“Pa jeste, iskren je. I ja bih bila stroga i svima bih sve rekla, ali onda bih posle 10 minuta shvatila šta sam uradila i brzo bih otrčala u bekstejdž da se izvinim deci, da ih izljubim i da se slikam sa njima”.

Kako komentarišeš Ivanu Selakov?

“Ivana je kraljica. Znam da je ona od svih njih nekako najkompetentnija za žiri. Bila bih ponosna svakako da pored nje, svoje bivše mentorke, budem u žiriju, jer sam kod Ivane išla u školu pevanja. Ona je meni pomogla da neke svoje greške ispravim, zbog nje sam donekle i uspela”.

A Jelena Kostov? Kakva ti je ona?

“A, i nju obožavam. Ona je pozitivna previše i puna neke divne energije, jednostavno tako zrači. Privatno sa njom obožavam da pijem kafe i da idemo na neka porodična okupljanja. Ma, naravno da mi je bila najbolja i najlepša u žiriju. Eto, hoću da ti kažem to, najlepša je tamo, ma lepša i od Rade i Milice zajedno“! (smeh)

Leto je gotovo. Kako si ga provela?

“Joj da, evo završava se još jedno leto. Bilo je baš radno, svaki dan, svaki drugi dan… Ne znam kako sam izdržavala. Imala sam samo 10-15 dana odmora za celo leto i to je bilo to. Snimala sam pesmu, ali nisam izbacila spot, jer nisam imala vremena, to je otpalo zbog mojih obaveza, nikako da se uskladimo i snimimo to. Međutim, za dve nedelje će najverovatnije da se snimi taj singl Drugovi zajedno sa spotom, za koji mogu otvoreno da kažem da je hitčina i biće hitčina, što se od mene i očekuje, a moja publika će to i dobiti”.

Je l’ planirate ti i Nemanja nešto ozbiljnije što se tiče vaše veze?

“Idemo spontano, polako, pa ako se desi, desi se. Ali naravno, uvek je otvoreno i to pitanje, tako da ćemo videti, neka ide sve spontano za sada”.

Vidiš li sebe sada u ulozi majke?

“Iskreno, ne jer imam 24 godine i mislim da je vreme da se malo sačeka, bar dok moja karijera ne dostigne nešto što sam ja postavila sebi kao cilj i dok ne izbacim album. Do tada nema ništa, nema dece. A ako se desi, naravno da bih se odlučila za to, ali prosto, karijera mi je mnogo bitna i ja sam samostalna žena”.

Ima li ljubomore u vašoj vezi?

“Ne! On zna kakvim se poslom bavim, tako da po tom pitanju problema nema. Prosto verujemo jedno drugom”.

A ljubomore među koleginicama?

“Pa što se tiče koleginica, ja nemam na šta da budem ljubomorna. Ne znam da li one prema meni imaju ili nemaju, to nije moja stvar. Samo se bavim svojim životom, a ne tuđim. A neka koleginice rade šta hoće“.

Kako reaguješ kada te pojedinci prozivaju?

“Nikako ne reagujem, jer mislim da je jako ružno dirati u tuđi život. Ja se u živote drugih ne mešam, ne komentarišem ih, niti me zanimaju“.

Kako komentarišeš medijski sukob između tebe i Prijovićke koji se nedavno dogodio?

“Ma to su neke gluposti. Pisalo se svašta, pa čak i da me je zvala nešto. Na mene niko ne sme da povisi ton, jer ne dajem nikome razlog da do toga dođe. Nikada u životu me nijedna od koleginica nije pozvala da mi kaže ružnu reč, nemaju šta da mi zamere. A pogotovo neće niko smeti da me pozove i da mi kaže nešto tako. Ni ona, ni neko drugi na mene ne sme da povisi ton”.

Ti znači ne bi nikada dopustila sebi da do toga dođe?

“Ne može niko da priča ništa loše o meni, jer nema povoda, a pogotvo neistine. A što se tiče toga da me je neko zvao, naravno da nije. Niko me nije zvao, niti je imao zbog čega da me zove, a i verujem da niko ne bi smeo da me pozove, niti bi se usudio”.

Imaš li muzičkog uzora?

“Pa svakako da je to Ceca. Ali od ove mlađe generacije, ipak sam ja neko ko je rođen u Beogradu i izlazila sam non-stop po Beogradu, pa bih izdvojila i Marinu Visković. Ona je za mene kraljica klubova, predivan izgled, predivan glas… Slobodno mogu da kažem da mi je od mlađih koleginica ona zaista odlična”.

Jesi li upoznala Cecu lično? Je l’ te savetovala?

“Upoznala sam je lično i rekla mi je Samo napred”!

S kim bi volela da snimiš duet? Dara Bubamara na primer?

“Pa što da ne?! Uvek sam otvorena za saradnju i svakako bi to bilo vrlo zanimljivo gledaocima, pa ako se nekad ukaže prilika… Ko zna, videćemo”.

Sa kojim kolegama se družiš privatno?

“Sa Andreanom Čekić, Radom Sarić, Vanjom Mijatović i ima tu još dosta prijatelja koji su van estradnih krugova“.