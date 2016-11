Katarina Grujić otkrila mačnu stranu slave: Skoro niko od kolega mi se nije javio kada sam izgubila glas!

Pre nešto više od mesec dana Katarina Grujić objavila je dugoočekivani singl “Drugovi” koji je brzo postao hit, zbog čega je pevačica prezadovoljna.

“Iskreno, nisam nijednog trenutka jer Damir i Marina od početka studiozno rade na mojim pesmama, verujem im svim srcem i šta god da su napravili za mene – to je bilo sjajno. Najbolji su u svom poslu i stvarno im verujem”, rekla je Kaća za pink.rs, a u februaru će objaviti album prvenac.

“Snimamo prvu pesmu, zvaće se “Komotno”. Biće slične mojim prethodnim pesmama, malo ćemo se okrenuti tom stilu”, ističe Kaća i otkriva da na njenom albumu neće biti dueta, iako je imala mnogo ponuda.

Mnoge njene koleginice objavile su svoje singlove u proteklom periodu, ali nisu našle mesto na Kaćinoj plejlisti, jer pevačica najčešće uživa u pesmama sa Cecinog albuma “Autogram”.

“Ne komentarišem koleginice, ni kolege. Samo bih pohvalila Cecin album, ostale ne. Iskreno, skoro u svakoj Cecinoj pesmi se pronalazim, a omiljene su mi “Cigani” i “Jadna ti je moja moć”.”

Budući da “Drugovi” govore o ženi koja je radila sve da spase svog muškarca, Kaća je otkrila da li je nekada bila u sličnim situacijama.

“Pa, sigurno sam imala nekog muškarca u životu kojeg sam izvlačila iz nevolja, lagala za njega, ali to se više neće desiti. Sebi tako više nešto neću dozvoliti”, rekla je pevačica koja je već dugo u skladnoj vezi sa Nemanjom Buhom.

“Sve je kako treba, mi smo u vezi i to je to (smeh). Ne želim da komentarišem svoj privatni život. Ne mogu da kažem da li ćemo otići “korak dalje” jer još uvek nismo pričali na tu temu, uživamo u vezi i volimo se”, bilo je sve što je želela da otkrije.

Zbog ozbiljnih problema sa glasnim žicama, Kaća je neko vreme bila sprečena da snima pesme i nastupa, pa su mnogi predviđali prevremeni kraj njene karijere, što se nije ostvarilo. Kako sama priznaje, zbog njenih problema likovale mnoge kolege.

“Devet meseci nisam imala glas. Osamdeset posto kolega mi se tada nije javilo da me pita kako sam, niti da mi poželi sve najbolje. To nikad neću zaboraviti, ali očekivala sam da će se tako ponašati. Boga ima, on sve vidi i sve vraća.”

Grujićeva nije imala problem samo sa glasnim žicama – ona se prisetila i teškog perioda dok je bila tinejdžerka, kada joj je otkrivena gangrena, zbog čega je ležala u bolničkoj postelji.

“Puklo mi je slepo crevo i imala sam gangrenu. Jako težak period, imala sam samo 16 godina, a u bolnici niko nije smeo da me posećuje jer je tada vladao svinjski grip. Najvažnije je da sam se izlečila i sada je sve u najboljem redu”, rekla je Kaća i kucnula u drvo, za svaki slučaj.

Ona je nedavno doživela i saobraćajnu nesreću kada ju je udario taksista nakon čega je pobegao, što je razbesnelo pevačicu.

“Iznerviralo me je što su iz taksi udruženja rekli da vozač nije pobegao, a slagali su. Bila sam fina, a mogla sam da ih tužim i napravim svašta od toga, a nisam to uradila. Rekli su mi samo da ću dobiti gratis vožnju od 1000 dinara, a moja greška je što sam bila previše dobra i što im nisam napravila haos, samo zbog bezobrazluka.”

Od samog početka Kaćine karijere za njene pesme zadužen je Damir Handanović koji je za Pink.rs otkrio da li je zadovoljan saradnjom sa Kaćom Grujić.

“Ona ozbiljno pristupa poslu i nemamo problem. Izvanredan je vokal i sklop svega što čini jednu zvezdu. Mnogo ulaže u karijeru i zato i vredi, zbog toga se razlikuje od drugih. Nekome je predodređeno da peva u kafanama, a nekome da napuni Ušće, a Kaća ide ka velikom vrhu”, istakao je Handanović koji je Kaću uporedio sa velikim imenima na balkanskoj muzičkoj sceni.

“Posle Cece i Ane Nikolić se nije pojavila ženska zvezda na ovim prostorima. Kaća će biti velika balkanska zvezda i zato mnogo pažnje posvećujemo njenim pesmama i karijeri”, završio je on.