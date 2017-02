Karleušin muž je odrastao na selu, a evo šta kaže njegova majka koja i dalje živi u skromnoj kući

Duško Tošić, suprug Jelene Karleuše, odrastao je u selu Orlovat nadomak Zrenjanina. Njegovi roditelji i dalje žive u ovom mestu, vrlo skromno, iako im je fudbaler sagradio novu kuću.

Mala trošna kuća smeštena je na samom kraju ulice nadomak pruge, a iza nje nalazi se ograđeni deo dvorišta koji je u stvari kokošinjac. Gospođa Tošić bila je izuzetno ljubazna, ali nije želela da daje izjave za medije.

“Ma ne mogu ja ništa da pričam. Ne mogu stvarno, neću da se mešam”, iako i dalje ljubazna, Duškova mama i svekrva Jelene Karleuše odbijala je da bilo šta kaže.

Na pitanje da li joj snajka i Duško dolaze i viđa li često unučiće, kaže:

“Pa dolazu! Kad su tu, oni dolazu. I, eto, ne mogu više ništa da kažem”, rekla je Duškova mama, koja ni na pitanja o snajki nije htela da odgovara.

“Ma neću ništa, posle bude ja nešto pričala”, odmahnula je rukom, podigla kofu sa kukuruzom i otišla u pravcu kokošinjca.

Za razliku od Duškove majke, komšije su izuzetno bile raspoložene pa su novinarskoj ekipi pokazali i gde se nalazi nova kuća koju je Tošić u međuvremenu sagradio.

Ona je odmah preko puta kuće njegovih roditelja, tik uz prugu, a ako zanemarite blatnjav put kojim se do nje dolazi, izgleda baš lepo. Komšija je otkrio da Duškovi roditelji ipak ne odlaze u novu kuću kad u njoj nikog nema.

“Ma šta će im to. Oni imaju svoje. Mi smo vam svi ljudi koji smo odavde takvi. Volimo ono što već imamo. A ta je kuća za Jelenu i njega i za njihovu decu. Duško je sad u Turskoj, ali kad je tu, dolaze često. On je to i podigao da imaju gde da budu kad su ovde, jer tamo u staroj kući nema baš mesta”, priča komšija za Blic Puls.