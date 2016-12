Karamela najavio: Otkriću zašto je Filip ubio Kseniju!

Goran Stojičević Karamela vratio se na posao. Poznati imitator oporavio se od srčanog udara koji je doživeo pre mesec i po i već snima emisiju o ubistvima u Srbiji.

Karamela je snimio pet epizoda, koje će početi da emituje od 21. januara, a u jednoj od narednih istraživaće ubistvo svoje prijateljice Ksenije Pajčin, koju je 16. marta 2010. ubio maneken Filip Kapisoda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Takođe će otkriti šta mu je pevačica pričala poslednjih dana života, otkriva izvor “Kurira”.

Karamela je potvrdio ova saznanja.

“Autor sam nove emisije u fazonu crne bajke. Živimo u vremenu kada se svakodnevno dešavaju masovna ubistva, ima pedofilije, droge, i to sve treba razraditi. Obrada je na skroz drugačiji način i nije viđena u emisijama koje se emituju kod nas. Baviću se isključivo istinitim događajima. Ja ne mogu ništa da promenim kada su neke stvari već učinjene, ali hoću da znam razlog zbog čega se to desilo i zašto ljudi čine zločine. Siguran sam da sam infarkt dobio baš zbog ove misije, koja je mnogo teška, pogotovo na terenu. Što se tiče ubistva moje Ksenije, planiram da se ozbiljno posvetim tom slučaju, samo treba psihički dobro da se pripremim za to. Neće mi biti lako, ali moram”, rekao je Karamela.