Kao da je naslutila svoju smrt: Ksenija je otpevala ovu pesmu pre velike tragedije! (video)

Pevačica Ksenija Pajčin nastradala je 16. marta 2010. godine, kada ju je ubio njen dečko Filip Kapisoda, koji je posle toga izvršio samoubistvo.

Neposredno posle smrti pevačica je snimila pesmu “Farsa”, čije reči glase ovako:

“Prodaješ povoljno svaku svoju laž a ja nemam da ih platim sve, imam ih dovoljno, mada to već znaš. Možda bi druge kupile. Zavoli me sad kada me gubiš, kad sve je farsa postala. Prazna se duša tišinom leči još tren, ja sam nestala. Nekad bila sam jaka baš za sve, pogledaj šta sam postala. Nekada bilo je reči previše, sad je tišina ostala. Okreni se sad, idi bez reči kad sve je farsa postala, prazna se duša tišinom leči, ja suviše sam umorna.”