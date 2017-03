I Kaju tukao “dragi”: Dobila sam batine u vezi, ali sam odmah prekinula s njim jer to ne praštam

Slučaj Milice Dabović, koju je pretukao dečko Šime Simon Šilkić, šokirao je srpsku javnost, a ni pevačica Katarina Kaja Ostojić nije ostala imuna na ovu informaciju. Ona je otkrila da je i sama preživela takvu vrstu torture, ali da je sve rešila sama, daleko od očiju javnosti.

“To što se desilo Milici je zaista strašno. Ne opravdavam nijednu vrstu nasilja, ali ono što rešima ne možeš da rešiš znači da ne trebaš ni da rešavaš. Nisam bila svedok tog njihovog sukoba, pa ne bih da sudim o tome, to je njihova stvar”, kaže Kaja, a

na pitanje da li je nekada doživela takvu vrstu torture od strane partnera, odgovara:

“Jesam, ali kada me je udario, ja sam mu vratila. Nisam od onih žena koje sednu u ćošak i govore: Tukao me je. Prosto je, kada dobiješ udarac, ti ga i vratiš! Tada su leteli nokti, letelo je perje. Nakon tog incidenta, razišla sam se sa njim. Ja batine ne praštam, niti taj poriv za batinama, jer to se nikada neće promeniti”, priznala je Kaja za Alo.