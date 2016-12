I Kaja je bila žrtva nasilja: Udario me, a ja sam mu uzvratila!

Pevačica Katarina Kaja Ostojić priznaje da je preživela nasilje kada ju je bivši dečko udario, ali je ona, za razliku od pojedinih žena koje ostaju u takvoj vezi, istog trenutka pobegla od nasilnika.

Ne samo da je stavila tačku na taj odnos već mu je i uzvratila udarac po cenu da nasilje postane još strašnije.

Kaja kaže da bi ponovo postupila isto da joj se ne daj bože desi slična situacija i apeluje na sve žene da pokažu zube nasilnicima.

“Nasilje je uvek postojalo i postojaće, nažalost. Bitno je kako mi gledamo na to. Nasilnika svi treba javno da se reše i da govore o tome. Nemam milosti prema takvima, a nemam puno ni sažaljenja prema onima koji trpe nasilje. Ne razumem žene koje trpe da ih neko maltretira i ostaju u takvom odnosu. Ja nisam takav tip žene i ne mogu da zamislim zbog čega bi bilo ko ostao pored nasilnika“, kaže Kaja za Alo i prvi put javno priznaje da je i sama bila žrtva nasilja.

“Desilo mi se da me je udario i ja sam mu vratila, a nakon toga me više nikada nije video. Nasilje može samo jednom da vam se desi, jer to je znak da treba da idete dalje. Inače ne razumem zašto ljudi ostaju u takvim pričama. Postoje ljudi koji to vole, ali to je već nešto drugo, to je seksualna konotacija, da ne ulazim u detalje”, ističe pevačica, koja smatra da je glavni problem što žrtve nasilja pokažu da se boje nasilnika, a ne odlaze od njega, i smatra da to daje iznova povod napadaču da ponovi udarac.

Kaja nije želela da nam otkrije ko ju je i kada udario, ni da li je to bio njen bivši suprug, sa kojim ima ćerku.

“Nije bitno ko je. Bitno je da je bivši i da je to prošlo. Još bitnije je da je dobio revanš sa moje strane“, kaže pevačica, koja žali što tako nešto nije presekla pevačica Ksenija Pajčin, njena pokojna prijateljica.

“Ona bi veoma volela da može da vidi koliko je ljudi vole i danas i bilo bi joj drago. Nažalost, sve ove godine se nije desilo da se okupimo i pevamo njene pesme kao nedavno za njen rođendan. Ali bolje ikad neko nikad”, kaže pevačica i priseća se druženja sa Ksenijom.

“Znale smo se i družile. Često je se setim. Ona je bila jedan laf, kojeg sam puno volela. Bila je posebna i dosledna“, sa setom u glasu kaže Kaja, koja trenutno živi u Briselu sa suprugom Džuniorom Džekom i ćerkom iz prvog braka.