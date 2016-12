Kad zaigraju Keba i Džeger u “Pinkovim zvezdicama”: Suze i magija za kraj drugog kruga takmičenja, a ovi mališani idu dalje! (video)

Ovo je poslednja emisija drugog kruga muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice”. Žiri je bio oduševljen nastupima talentovanih mališana koji su ih stavili na teške muke.

Najtalentovaniji klinci večeras će briljirati, a pojedini članovi žirija nisu mogli da obuzdaju svoje emocije, pa su potekle i suze.

Na početku emisije, Leontina Vukomanović je zamerila voditeljki Marijani Mićić na stajlingu.

“Gore ti fali malo materijala“, primetila je Leontina.

“Ja te pratim po dužini suknje“, kasnije je prokomentarisala Goca Tržan, koja preferira kratke suknje.

Da bi skrenuo pažnju sa komentarisanja dužine suknji i haljina, Sergej je zadigao nogavicu od pantalona i pokazao svoje noge.

A ovi takmičari su se predstavili večeras:

Stefana Nikolčević – Ja činim sve – (Tanja Banjanin) – 5

Peticom je otvorena večerašnja emisija. Leontina je pojasnila da su prelomili na kraju da ipak bude petica jer je ona mala devojčica, a pesma je veliki zalogaj za nekog ko je njenog uzrasta.

Mila Stamenović – Što ne znam gde si sad – (Zana) – 4

Leontina je jedina ostala dole. Sergej Ćetković je skrenuo pažnju i ovoj takmičarki i drugima da ne gledaju tokom nastupa ko se od članova žirija podigao.

Komnen Vuković – Bolji život – (Dado Topić) – 5

“Odlično! Bravo bre”, viknula je Goca još tokom interpretacije ovog takmičara, a kasnije se i rasplakala. Pevačica je kasnije pohvalila emociju koju Komnen ima tokom pevanja.

“Fantastičan je i toliko si imao fantastične momente u pesmi i zato je bila petica. Tako je nekako pevana sa uživanjem, srcem i iz duše”, rekla je Jelena Tomašević.

“Jelena je lepo rekla da si pevao srcem i dušom i uticao si na sve nas. Pored odličnog odabira pesme koju ja nisam čuo u Zvezdicama do sad, a ova pesma nas vraća direktno u bolji život i neka vremena koja mi pamtimo”, rekao je Sergej Ćetković.

Anđela Koruga – Something new – (Nikki Janofsky) – 5

“Počastvovana sam da budem deo žirija i da slušam tebe”, rekla je Goca Tržan i dodala:

“Počistila si scenu i sve nas ovde”.

Sale Tropiko je pohvalio to kako je Anđela stilizovana.

Aiša Kamešničanin – Ceo svet je moj – (Bojana Stamenov) – 4

Sergej Ćetković je rekao da je ovaj interpretacija bila za čistu četvorku, ali sa tim nije bila saglasna Leontina.

Ona je navela da je čula i kako je vlasnica ovog hita pevala ovu pesmu i da je imala problem na istim mestima gde i takmičarka i da je zato ovo bilo za peticu.

“Ja mislim da je ovo bila preteška pesma za nju. Imala je dosta nesigurnosti, a ova pesma zahteva preciznost. Ovde zaista svaki ton mora da bude na svom mestu. Po mom mišljenju mislim da je trebalo da uzmeš neku lakšu pesmu i onda bi bila petica”, rekla je Jelena Tomašević.

Elma Simonović – Moj je život moja pesma – (Maja, Aleksandra; Karolina, Nina) – 5

“Kako je divna“, komentarisala je Goca tokom nastupa.

Sale je završio kod Leontine na fotelji i njih dvoje su se zajedno raznežili uz ovu pesmu.

“Šta je ovo? Upropastili su me danas”, rekla je Goca kojoj su oči zasuzile.

Anđela Nestorović – Kopriva – (Al Dino) – 5

Goca je rekla da ona jako voli ovu pesmu, a Jelena je primetila da je Anđelija vrlo autentična.

“Mnogo volim ovu pesmu, ima miris stare Bosne. Baš mi se dopala tvoja interpretacija, čak mi se dopalo jer ti je glas tako vazdušast. Mnogo mi se dopalo, imaš vrlo specifičnu emociju”, istakla je Goca.

Božica Mlađenović – When we were young – (Adele) – 4

Izostao je glas Jelene Tomašević. Goca Tržan je skrenula pažnju takmičarima da budu pažljiviji prilikom izbora pesama.

“Nije se čulo da si promukla, već da si rasejana. Očekivala sam se da ćeš da se popraviš u drugom delu pesme, ali do toga nije došlo. Čuje se da si muzikalna“, objasnila je Jelena i posavetovala je da se pripremi za baraž.

“Ovo je večeras bilo mnogo gore od četiri. Koliko god ova pesma ležerno izgledala, veoma je teška. Očekujem u baražu da biraš nešto što ćeš bolje da izneseš”, iskren je bio Sergej.

Tomislav Božović – Čekala sam – (Jadranka Stojaković) – 5

Leontina je prokomentarisala Goci da joj Toma igra kao Keba. Saleta je Tomislav podsetio na staru školu, odnosno Davorina Popovića.

On je odabrao pesmu Jadranke Stojaković “Čekala sam”, što je publika sa oduševljenjem prihvatila, a kada je Tomislav zaigrao, publika u studiju digla se na noge i gromoglasnim aplauzom pozdravila njegovo predstavljanje. Tomin scenski nastup oduševio je članove žirija, a Sergej Ćetković uporedio ga je sa planetarno popularnom zvezdom.

“Potpuno zaslužena petica! Energično, tačno, simpatično… Kao mali Mik Džeger. Toliko si autentičan i svoj, neguj to. Ceo organizam ti igra i to treba da bude tako”

Valentina Stojanović – Kao da me nema – (Vanna) – 5

Goca Valentinu doživljava kao svoje dete koje je odraslo i došlo u počistilo. Leontina je samo skrenula pažnju takmičarima na to kako peva vokale.

“Lep nastup, jako energično. Tonovi, da kažem, 90 posto sve na svom mestu. Samo uobliči ovo što su ti rekli. Upravljaj svojim glasom”, rekao je Sergej Ćetković.

Marina Stanković – Ime moje – (Jelena Tomašević) – 5

Na nagovor Goce Tržan, podigla se i Leontina.

Ovoj takmičarki se na sceni pridružio mlađi brat Ljuba koji je i sam otpevao deo pesme Marije Šerifović i oduševio žiri i publiku u studiju. Ljuba ima četiri godine, a Marina je otkrila da će se on sledeće godine prijaviti i boriti za titulu “Pinkove zvezdice”.

“Prvo da te pohvalim, prelepo izgledaš! I ovaj tvoj bata je anđeo mali. Divno si otpevala ovo! Samo, nekako sam imala utisak da si u grču. A i napisala si ovde da imaš tremu od Goce i to se čulo. Jedino bih ti savetovala da se opustiš jer predivno pevaš. Ti si nas oduševila prvi put i imaš toliko kredita kod nas“, rekla je Jelena Tomašević.

Žaklin Tarakči – Rise like a phoenix – (Conchita) – 5

“Elegantno i graciozno”, ovako je Sergej opisao nastup Žaklin i dodao da jedva čeka da je čuje u sledećem krugu.

Ajša Kamešničanin je prošla dalje nakon baraža.

Božica Mlađenović i Mila Stamenović će se naći u baražnoj emisiji i tada će pokušati da se izbore za svoj prolazak u treći krug “Pinkovih zvezdica”.