Kad usne zaneme… Gastoz poslao poslednju poruku svojoj majci (foto)

Nenad Marinković Gastoz doživeo je veliki gubitak u svom životu, pa nakon majčine smrti njegov život nema više isti smisao, ali on mora da nastavi dalje.

Iako mnogi osuđuju njegov potez, Nenad nije otkazao svoj nastup za doček, koji je mnogo ranije i zakazan, već će ispoštovati svoju publiku i pevati.

A kako bi još jednom čitavom svetu, a pre svega svojoj voljenoj majci, pokazao kolika je njegova ljubav prema Gordani, oglasio se i na društvenim mrežama.

“Budi i dalje ponosna na mene kao i do sad, veruj u mene i čuvaj me, a ja neću da te razočaram. Voli te tvoj sin do kraja života, kao što si i ti mene do kraja svog”, napisao je Gastoz pored fotografije koju je postavio na svoj profil.