Kad te savlada trema: Ivana Selakov ispričala najluđu stvar koja joj se desila na koncertu sa Cecom

Pevačica Ivana Selakov gradi karijeru isključivo na pesmama i na glasu, a sada je otkrila kako se nosila sa stidljivošću na početku karijere i koju nezgodnu situaciju najviše pamti.

Radi se o periodu od pre 13-14 godina, kada je Ivana pevala prateće vokale Ceci Ražnatović:

“Ima jedna scena iz perioda kada sam pevala sa Cecom. Bili smo u Crnoj Gori, u Igalu, na stadionu, vetar je užasno duvao i nosio pesak sa plaže. U jednom trenutku je vetar podigao Ceci haljinu, a krenula je pesma “Bruka”… Stadion je bio ogroman, nisam shvatila da traže od mene da umesto nje otpevam tu pesmu da bi bila pauza i da bi se ona presvukla”, počela je priču Ivana za televiziju Telegraf Now.

“Umrla sam od treme, otpevala sam celu pesmu. Oni koji su bili napred videli su šta se dešava, a ljudi koji su bili pozadi nisu ni primetili da ja pevam”, rekla je pevačica koja je u tom periodu, na početku svoje karijere, bila užasno stidljiva.

“Imala sam tu sreću da sam već neko vreme pevala sa Cecom, da imam sličnu boju glasa, umela sam da skinem njene fore… Ona se za to vreme presvukla i vratila, namignula mi kad je izašla, kao sve je super, i to je to“, objasnila je Ivana.