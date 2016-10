Kad san postane java: Ovako Ilda Šaulić uživa u prvim danima sa ćerkom Emom

Poslednjih godinu dana Ilda Šaulić proživljava najlepše trenutke u životu. Ljubav sa izabranikom njenog srca Bojanom Vučkovićem krunisala je brakom, a ubrzo potom dobili su najdragoceniji dar – ćerku Emu.

Tridesetosmogodišnja pevačica i njen osam godina stariji suprug uživaju u prvim danima sa novim članom porodice.

“Sve je divno, Ema je predobra beba i hvala Bogu sve funkcioniše odlično. Ja se osećam sjajno, sve je prošlo kako treba i, što je najvažnije, obe smo dobro. Bojan je presrećan, odlično se snalazi u ulozi oca i srećni smo što se stvari odvijaju ovako”, sa oduševljenjem u glasu počinje Ilda razgovor za Hello! samo desetak dana po izlasku iz porodilišta.

Prvi susret sa bebom doživela je krajnje emotivno, kao i njen suprug i ponosni otac, kome su u čekaonici ispred porođajne sale strah čuvale Ildina majka Gordana i sestra Sanela, kao i članovi njegove porodice, čija podrška oboma mnogo znači.

“Svi su oduševljeni i presrećni, Emino rođenje je velika radost za sve nas. Moja mama i sestra sve vreme su uz nas, pomažu mi savetima i iskustvom, što mi mnogo znači. Divno je što je Ema rođena na isti dan kada i njena sestrica Una, kao i njen teča Bata”, kroz osmeh kaže Ilda i otkriva ko je odabrao ime za najmlađeg člana mnogobrojne familije.



“Tata je pre neka dva meseca predložio da joj damo ime Leona. Dopalo nam se, jer ga do tada nisam nikada čula, ali je moj dragi Nikola Rokvić u međuvremenu postao tata i on i Bojana su to ime dali svojoj devojčici, pa ga više nismo razmatrali. Kada sam se porodila, shvatila sam da je Ema savršeno ime, zaista joj pristaje i ne mogu da zamislim nijedno bolje ime za našu devojčicu”, oduševljeno priča kćerka kralja narodne muzike, koji je sa zetom, članovima porodice i najbližim prijateljima na dan rođenja unuke napravio veliku žurku u jednom beogradskom restoranu.

Ilda je u porodilište u Višegradskoj primljena dve nedelje pre predviđenog termina, čemu su bez sumnje doprinela mnogobrojna slavlja u porodici Šaulić organizovana tokom septembra. Neposredno pred rođenje ćerke pevačica je sa porodicom slavila punoletstvo sestrića Luke, a samo nekoliko dana ranije prisustvovala je i velikom slavlju šezdeset petog rođendana svog oca Šabana, koji je tom prilikom proslavio i pola veka karijere.

Međutim, najveća radost do dolaska prinove svakako je iznenadno venčanje koje joj je emotivni partner priredio početkom meseca. U prisustvu najbližih članova porodice, bivši fudbaler je u jednom beogradskom restoranu zaprosio Ildu, a potom pred matičarem izgovorio sudbonosno “da”.



Uporedo sa organizacijom rođendanskih zabava Ilda je opremala porodični dom na Bežanijskoj kosi, u koji se nedavno uselila sa suprugom. Ona se pobrinula da sve bude spremno za život utroje i dolazak novog člana porodice, koji je upotpunio bajkovitu priču poznate dame ostvarenjem životnog sna da postane majka.

“I Bojan i ja dugo smo priželjkivali i strpljivo čekali da postanemo roditelji, i zbog toga je ovaj trenutak u našem životu još veći i radosniji”, zadovoljno zaključuje ponosna majka.