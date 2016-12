Kad Goga slavi ljubav: Za pola godine veze, dočekaću Uroša u seksi vešu!

Pevačica Goga Sekulić otkrila je da će pola godine veze sa dečkom Urošem Domanovićem proslaviti dobrim seksom!

“Nedavno nam je bilo pola godine veze, a pošto sam ja trenutno u Beogradu, proslavićemo kad se vratim u Švajcarsku. On mi već traži poklon po Cirihu, veoma je pažljiv. Ja ću Uroša svakako dočekati u seksi vešu u stanu, pošto on to obožava”, otkriva Goga.

Ona priznaje da bi sa 15 godina mlađim momkom volela da ima decu, jer bi, prema njenim rečima, on bio sjajan otac.

“Uroš i ja bismo voleli da se ostvarimo kao roditelji, ali beba ne može da se planira. Kad budemo imali lepe vesti da sam trudna, podelićemo ih sa porodicom, prijateljima, ali i medijima. Nema razloga to da se krije”, ističe Sekulićeva i dodaje da je konačno našla sreću u životu.

“Obožavam Uroševu iskrenost i plemenitost. Vidi se da je iz dobre kuće i da je lepo vaspitan. Hvala dragom Bogu što sam ga srela. Velika mi je podrška u životu. Uroš i ja ustajemo i ležemo zajedno, stvarno smo srećni”, kaže Goga.