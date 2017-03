Kaća Živković za STAR priča o ratu Karleuše i Đurišićke, otkriva šta misli o Milici Pavlović i zašto joj se dopada Cecin sin Veljko!

Katarina Živković prolazi kroz veoma težak period u životu nakon gubitka menadžera sa kojim je sarađivala deset godina, još od samog početka njene karijere. U intervjuu za STAR pevačica otkriva ko joj se našao pri ruci u tim teškim momentima, a priznaje i da joj je teško što nema dečka da je uteši! Takođe nam je otkrila i zašto ona nikad ne bi prihvatila da sedi u žiriju Grandovih zvezdica poput Rade Manojlović i Milice Todorović.

Kako se osećaš? Da li si se malo smirila nakon šoka zbog gubitka menadžera Stavre?

“Gubitak je ogroman, još uvek ne mogu da verujem da ga više nema. Kako vreme odmiče, tako je i nedostajanje veće. Ne znam kako drugima polazi za rukom da se oslobode bola u grudima koji osećam zbog preranog Stavrinog odlaska, ali ja se baš teško nosim sa tim.”

Rekla si da ti je on bio i menadžer, i otac, i majka… Da li to znači da ti fali podrške od roditelja?

“U ovom gradu mi je bio i otac i majka i brat i sestra i saradnik. Neko ko je uvek bio tu da me posavetuje i pomogne mi. To je bilo deset godina divne saradnje i neraskidivog prijateljstva. Mama i tata mi uvek nedostaju kada sam u Beogradu, a sada, kako mi nema Stavre, nedostaju mi još više.”

Da li su ti kolege pružile podršku?

“Jesu, dosta njih me je pozvalo… I Milica Todorović, Aleksandra Prijović, Džidža, Milan Mitrović… Značilo mi je to mnogo.”

Da li ti fali dečko u ovim trenucima?

“Meni je ovako dobro i ne žalim ni za čim. Ljubav je svuda oko nas, a kada bude pravi momenat da se dve ljubavi prepoznaju, rado ću se prepustiti…”

Je l’ istina da ćeš snimiti pesmu i posvetiti je Stavri?

“Za sada ne i nema potrebe za tim, on je u mom srcu i tu će biti do kraja mog života. Sve što bih sada uradila tim povodom, zli jezici bi možda drugačije protumačili.”

Ne družiš se sa koleginicama. Da li je to prednost u tvom poslu?

“Ne mislim da je prednost, a ni da je to nešto loše. Uvek sam se družila sa ljudima koji nemaju veze sa mojim poslom i koji su iz totalno desete branše. Željna sam drugačije energije i priče koja nije estradna.”

Da li si preslušala album Milice Pavlović, pevaš li već neke njene nove pesme?

“Jesam i fenomenalan je u svakom smislu. Pesme, spotovi, njeno promovisanje pesama, sve je tip-top, a Milica nikad bolja. Samo napred, ima moju maksimalnu podršku jer ona je pravi primer kako se gradi karijera.”

Priča se da koleginice namerno ne pevaju njene pesme. Šta ti misliš o tome?

“Ne znam zaista. Ili kolege ne dele moje mišljenje ili su ljubomorne. Pre bih rekla da je ovo drugo. U svakom slučaju i ako ne pevaju, Miličina publika imaće tu ekskluzivu da njene pesme čuju samo u originalnom izvođenju na njenim nastupima.”

Hoće li ikada nestati sujeta sa estrade? Ko prednjači po ljubomori?

“Ne znam, ne poznajem nikoga dovoljno sa estrade da bih znala jesu li sujetni ili nisu. Mada, sujete ima svuda, ne samo u našem poslu.”

Kako reaguješ na tračeve o sebi?

“Plasirano je par gnusnih izmišljotina koje su došle do mene. U tim situacijama, jednostavno pozovem te tračare i raspravim to što imam. Prosto je i ljudski rešiti to odmah da se laži ne bi širile.”

Duže vreme nemaš vezu, da li ti je palo na pamet da poput mnogih tvojih koleginica zatražiš pomoć numerologa, astrologa, vračeva?

“Odem s vremena na vreme kod astrologa i to mi je odlično. Ali ne raspitujem se za druge, ne dajem njihove datume rođenja i ostalo, samo se za sebe interesujem, posao, zdravlje i ljubav…”

Veruješ li uopšte u vradžbine i crnu magiju? Ima li je i na estradi?

“Ne verujem! U nekoliko navrata sam u prolazu čula da neki sa estrade koriste te termine, ali mene to ne dotiče, jer u to ne verujem niti mislim da neko, osim svojim radom, iskrenim pristupom bilo čemu, može drugačije da ostvari bilo šta.”

Pratiš li Zvezde Granda? Ko ti je najzanimljiviji u žiriju?

“Pratim, naravno, svi su mi zanimljivi na svoj način, ali najzanimljivije komentare imaju Karleuša, Bosanac i Lukas. Emisija je zaista fantastična i mnogo zanimljivija u odnosu na period kada sam se ja takmičila.”

Kako komentarišeš tihi rat između Jelene Karleuše i Snežane Đurišić?

“Što više svađa i prozivki, to je zanimljivije. Navijam da budu još oštriji. A što se tiče Karleuše i Đurišićke, ne mislim ja da tu postoji rat, sve je to šou-program.”

Rada i Milica su bile u žiriju „Grandovih zvezdica”, zašto tebe Popović nije zvao?

“Ne znam, to bi morao da pitaš njega, ali i da me je pozvao, ne bih se usudila da prihvatim poziv jer sam samouka pevačica, nemam muzičko obrazovanje i smatram da je tamo mesto pevačima koji odlično znaju o čemu govore. Nažalost, najmanje je takvih!”

Izjavila si da bi od Cece Ražnatović pozajmila Veljka... Da li ti se on dopada kao frajer?

“To sam izjavila u šali, ali to ne znači da Veljko nije super dečko.”

Ako bi morala da biraš između njega, Mirka Šijana i Stefana Živojinovića, sa kojim bi najradije izašla na romantičnu veceru?

“Na romantičnu večeru ni sa jednim od njih, ali u provod sigurno, jer sam i ja noćna ptica kao i njih trojica i znam da se odlično provode u izlascima.”

Stalno se pojavljuješ u tabloidima, da li je to pomoglo ili odmoglo tvojoj karijeri?

“Ne znam, nekad se zapitam da li ja namerno izazivam da se toliko piše ili je kada se piše nešto o meni tiraž veći. Ne sviđa mi se što me toliko ima i što se iznose stvari koje nisu istinite. Koliko god da vas neko voli, kada vas ima previše u medijima, možete da mu se smučite.”

Šta misliš o tome što su Prijovićka i Filip Živojinović stalno u medijima, može li to da im uništi vezu?

“Vremenom sam shvatila da privatnost nema cenu i da mi je mnogo lepše kada neke stvari čuvam samo za sebe. Trudiću se da tako i ostane, a što se njih dvoje tiče, ne bih se mešala u njihove odluke, svako bira svoj put.”

Ne mogu da te ne pitam za bivšeg verenika Baneta. U kakvim ste sada odnosima?

“Baneta ne viđam, ali o njemu imam samo reči hvale i želim mu svu sreću ovog sveta.”

Pripremaš li neke nove pesme ili možda album?

“Da, pripremam drugi album, obradovaću sve one koji godinama prate moj rad, nečim sasvim drugačijim, a ipak dosledno mom dosadašnjom prepoznatljivom stilu. Biće tu mnogo visokobudžetnih spotova i odličnih pesama koje na prvo slušanje obećavaju.”