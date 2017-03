Kaća Grujić drži do nivoa: Šamarala bih pevaljke koje se vaćare sa pijanim gostima u kafančugama

Pevačica Katarina Grujić kaže da nikada ne bi pevala u kafanama, i da bi se fizički obračunala sa koleginicama koje to rade i još dozvoljavaju da ih gosti pipkaju i seksualno uznemiravaju.

“Nikada ne bih pevala u kafančugama. Ja pevam uglavnom u klubovima gde ljudi znaju da se ponašaju. Razne nazovi koleginice dozvoljavaju da ih tamo drpaju i vataju. Nikada to sebi ne bih dozvolila. Ne dopuštam da me neko seksualno maltretira, ma ni da me uznemirava. Neću da pevam nekim pijanim gostima sa uvrnutim seksualnim afinitetima. Nema šanse”, ispričala je Grujićeva za “Informer” i konstatovala da i na njenim nastupima ljudi piju, ali se drugačije ponašaju.

“Piju, ali sede u svojim separeima, ne pokušavaju mene da maltretiraju. A i kada bi pokušali, ja to ne bih dozvolila. Zbog pojedinih koje to dopuštaju i koje na takvim mestima nastupaju, nazivaju sve pevačice – pevaljkama. Žele na na taj način da nas uvrede”, rekla je Kaća koja je i opisala šta bi uradila sa takvim koleginicama:

“Ja da vidim neku tako nazovi pevačicu kako se guzi gostima i dozvoljava da je drpaju, ja bih je prva išamarala. To mi je katastrofa”.