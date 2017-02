JK besna na kolege: Ljuta sam što svi ćute o nasilju, niko ne reaguje pa su žene plave od batina!

Poslednji u nizu napada na košarkašicu Milicu Dabović podstakao je mnoge dame iz javnog sveta da dignu glas zbog nasilja nad ženama.

Jelena Karleuša priznaje da je ljuta pre svega na svoje kolege zbog ovakvih nemilih događaja.

“Prvo sam jako ljuta na sve moje kolege koji ne koriste svoj uticaj i popularnost da utiču na menjanje svesti javnosti. Mene nikada niko nije udarao, niko me batinama nije učio vaspitavao, uvek je to bilo onako kako treba. Ja sam to prenela na svoju decu, ćerke koje će sutra biti majke. Znam mnoge ljude koji znaju da neko nekoga bije, a ne reaguju, ćute. Kažu “gledam svoja posla, to je njihova privatna stvar, neću da se mešam” i onda dolazimo do toga da žene dolaze plave na posao, nesrećne”, rekla je Karleuša u emsiji Exkluziv na televiziji Prva.