Jezivo: Bivši muž davio devojku Slobe Vasića!

Marinu Perišić, devojku pevača Slobe Vasića, u četvrtak je pokušao da zadavi bivši nevenčani suprug Strahinja Jovanović.

Pevač i njegova izabranica kažu da je nesrećna žena, koja je postala žrtva porodičnig nasilja, samo pukom srećom uspela da se odbrani, ali da oni strahuju za živote jer je nasilnik na slobodi.

Jovanović je odranije poznat policiji, piše “Kurir”, dodajući da je zapretio da će ubiti Marinu, Slobu i njenu decu jer “nikad neće dozvoliti da započne život s nekim drugim”.

“Uplašeni smo, ne osećamo se sigurno. On je čovek iz kriminalnog miljea, koji je već bio u zatvoru. Plašimo se da su nam u ovom trnutku životi ugroženo i da je spreman da ispuni svoje pretnje. Naši životu su u pitanju”, ovaj par u panici traži pomoć od nadležnih institucija “pre nego što bude kasno”:

“Te večeri, u četvrtak, pozvala sam ga da mu saopštim da ćemo se deca i ja iseliti i da počinjem novi život sa Slobom. Tada je poludeo, vikao je, pretio, ali ja sam mislila da možemo da kao ljudi da razgovaramo ukoliko se sastanemo. Umesto toga, doživela sam šok”, kaže Marina.

“Deca su bila u vrtiću i on je insistirao da ih dovedem pre nego što se vidimo. Ipak, tu je bila moja sestra, koja je u semom mesecu trudnoće. Čim je učao, povukao me je za ruku, odvukao u sobu i zatvorio vrata. Ščepao me je za vrat i počeo da me davi. Stiskao me je toliko jako da sam na trenutak izgubila vazduh. Ne znam ni sama kako, ali uspela sam da skupim snagu i da se na trenutakioslobodim stiska i dozovem sestru. Utrčala je u sobu i uspela da se ispreči između nas. Strahinja je urlao: “Nećeš živeti s nekim drugim. Pre ću da te ubijem”, i onda me opet ščepao za vrat”, priča preplašena žena i dodaje da bi je zaista ubio da nije bilo njene sestre.