Jelenu Rozgu optužili da truje omladinu, a pevačica uzvraća udarac

Nakon što je objavila spot za pesmu “Moderna žena”, Jelena Rozga se našla u problemu. Naime, Ivana Marić, politička analitičarka iz Bosne i Hercegovine bila je zgrožena novim hitom.

“Čuh jutros “Moderna žena” Jelena Rozga i ostah zaleđena od čuda, a i spoznaje da ja nisam ‘moderna žena’ Nije dosta što nam je vazduh zagađen, već nam na to još i mozak zagađuju. Zamislim neku devojčicu kojoj je Jelena idol kako pevuši ovu pesmicu i nada se kako će i ona kad poraste biti ‘moderna žena'”.

Nakon što je na svom Fejsbuk profilu analizirala tekst naslovne numere Rozginog albuma i izjavila da ona “zagađuje mozak”, Jelena je pred kamerama emisije “Premijera” da ona nije imala nameru da svojoj publici uputi neku posebnu poruku, već da je otpevala istinitu životnu situaciju.

“Nikakve to poruke nisu, to se stvarno dešava u današnje vreme. To nije izmišljeno, to je stvarno jedna životna priča”, rekla je Rozga i dodala:

“Tonči Huljić je, dok je čekao jedan sastanak, pročitao u ženskom časopisu pismo jedne gospođe kojoj se desila ta životna priča i na temelju toga nastao je tekst.”