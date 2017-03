Jelena i Žika Živanović: Ne daju nam da usvojimo dete!

Pevačica i frontmen grupe “Zana”, koji su u braku, suočili su se s velikim preprekama kada su posle godina borbe da prirodnim putem postanu roditelji pokušali da dobiju priliku da pruže ljubav, vaspitanje, dom i obrazovanje nekom napuštenom mališanu

Bračni par, Jelena (47) i Zoran Žika Živanović (58) iz popularne grupe “Zana” godinama pokušavaju da postanu roditelji. Kad su iscrpli sve poznate metode začeća, a vođeni snažnom željom da imaju potomstvo, počeli su da se raspituju o načinima usvajanja mališana.

“Intenzivno razmišljamo da usvojimo dete, pa čak i o tome da budemo staratelji. Smatram da je to uzvišeni čin. Međutim, kada se u to upustite, u našoj zemlji postoji toliko prepreka da vam se ponekad čini da se sve to radi sa ciljem da odustanete”, iskrena je Jelena.

Ostatak teksta pročitajte u najnovijem broju magazina Gloria koji je od 24. marta na kioscima!