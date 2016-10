Jelena Tomašević priznala za SCANDAL!: Nisam više ljubomorna na Ivanove koleginice!

Jelena Tomašević ne krije da je bila veoma uzbuđena pred solistički koncert koji je održala 25. oktobra u Centru Sava, a uzbuđenje raste i pred drugi koncert, koji je zakazan za 4. novembar. Ekskluzivno za SCANDAL! otkriva da i pred drugi nastup gori od želje da svoju euforiju podeli sa publikom.

“Jako sam bila uzbuđena pred prvi koncert, a i još uvek sam! Imala sam do sada koncerte na BELEF-u, Gardošu i u Pozorištu na Terazijama, ali nikada u Sava centru. Mislim da je to veliki događaj za svakog pevača”.

Željko Joksimovć potpisuje produkciju, je l’ ti drago što sarađujete sve ove godine?

“Svih ovih godina imam veliku Željkovu podršku, kao i njegove produkcijske kuće Minacord. Imala sam sreće što sam u prelomnim godinama za svoju karijeru počela saradnju sa Željkom, koji mi je napisao predivne pesme, za koje se iskreno nadam da će ući u evergrin srpske pop muzike”.

Da li se može reći da si upravo Joksimoviću zahvalna za uspeh tvoje karijere?

“Zahvalna sam za sve što je učinio za mene. Naša saradnja se pretočila u prijateljstvo koje dugo traje”.

Da li će Hari Mata Hari biti specijalan gost na tvom koncertu, s obzirom da imate duet?

“Ako ne otputuje u Ameriku, nadam se da će i Hari doći na koncert. Imam mnogo dragih kolega kojima sam gostovala na koncertima, najradije bih ih sve ugostila, ali smisliću način kako to da izvedemo. Ako ne sada, onda odmah na narednim koncertima”.

Da li ti fali njegovo žiriranje u Pinkovim zvezdicama?

“Nedostaje nam svima Hari i njegov smisao za humor. Čuvena šala kada je objašnjavao kako se neka pesma ne peva stilski tako, kako je takmičar pevao, pa je rekao Ovo je kao da si stavio kinesku vazu na vodokotlić!” (smeh)

Kako reaguješ kada tvog muža Ivana okruže lepe glumice?

“Više volim kad su i lepe i talentovane!”

Da li si ljubomorna?

“Odavno nisam”.

Kako se vas dvoje slažete?

“Sjajno!”

Da li ima krize u vašem braku?

“Još smo mi početnici, pitajte me to za 10 godina”.

Da li imate dovoljno vremena jedno za drugo?

“Nekad moramo da se izborimo za naše vreme, a nekad ga imamo na pretek”.

Kako sve to funkcioniše s obzirom da oboje mnogo radite?

“Mi ne radimo ništa više nego bilo koji prosečni čovek u Srbiji. Nama je isto kao i svakom drugom u velikom gradu. Nekada ne znamo gde nam je glava i tada jedno drugo podsećamo da treba malo da usporimo”.

Ostane li malo vremena koje možeš da posvetiš samo sebi?

“Da bih bila dobra majka i da bih bila dobra u svom poslu, moram da vodim računa o sebi. Ivan me često podseća na to koliko je to bitno, jer mi se dešava da zaboravim da izdvojim vreme samo za sebe”.

Da li si sanjala da ćeš baš ovolika zvezda biti kakva si sad?

“Hvala vam ako tako mislite, ali Srbija je toliko malo tržište da je smešno govoriti o zvezdama. Ja sam zahvalna svojoj publici i kolegama, jer poštuju moj rad”.

Koja ti je neostvarena želja u životu?

“Imam ih mnogo, ali život je preda mnom, ima vremena da mi se sve ostvari”.

Da li imaš neki cilj za koji se još uvek boriš?

“Za dobru muziku i za prave vrednosti, kojih je sve manje. Nadam se da će se trend površnosti i lake zabave bar malo smanjiti. U to ulažem svoj trud”.

Koliko ti je teško bilo na početku karijere da dođeš do ovog uspeha?

“Bilo je uspona i padova, ali nikada nisam posumnjala u to da želim da se bavim pevanjem. Svaki početak je težak!”

Ko je od starijih kolega bio najviše uz tebe na početku karijere i usmeravao te?

“To su Bora Dugić, Slavica Mihailović, Kornelije Kovač, Vlado Georgiev, Rastko Aksentijević i naravno moj najblizi saradnik Željko Joksimović. Svako od njih mi je na svoj nacin mnogo olaksao pocetak karijere. I zahvalna sam im na tome”.

Da li bi više volela da se tvoja ćerka bavi pevanjem ili pak glumom na tatu?

“Volela bih da moja ćerka izraste u samostalnu osobu i da sama izabere pravac kojim će ići bez pritisaka i obaveza”.

Šta misliš ko je najstroži u žiriju Pinkovih zvezdica, da li si to ti ili neko drugi od kolega?

“Znam ko će se sigurno obradovati ako kažem da je strog: Goca Tržan!”(smeh)

S kim se najbolje, a s kim najgore slažeš?

“Sa svima sam u dobrim odnosima, a sa pojedinima sam i kućni prijatelj”.

Kako se braniš kad te Goca napada? Imale ste nesuglasica u ranijim emisijama?

“To što neko ima drugačije mišljenje od mene i javno ga izgovori, ne smatram napadom na sebe. Žiri je upravo tako i sastavljen, od osoba različitih karaktera i muzičkih stilova. Bitno je da smo dostojanstveni ljudi u svakoj situaciji. Goca je ortak, veliki radnik i pozitivac, što ja jako poštujem”.

Da li smatraš da ti je Leontina najveća konkurencija?

“Valjda sam vam ja odavno poznata po tome da imam lep odnos sa svojim kolegama, koje podržavam javno. Leontina je veliki profesionalac, vredna je i svako od nas može videti rezultate njene snage i kreativnosti slušajući pesme koje komponuje, kao i decu iz njenog hora”.

A Sergej? Da li verodostojno zamenjuje Milana Stankovića?

“Pre bih rekla da Sale menja Milana, a Sergej Harija po godinama i po stilu muzike. Sergej je moj veliki prijatelj i srećna sam što je tu”.

Je l’ ti više prija ludačka energija Saleta Tropika ili ti ipak nedostaje Harijeva ozbiljnost?

“Oni su takvi umetnici da je neumesno porediti ih. Svako je veličina za sebe i zato mi je drago što sam u njihovom društvu”

Interesantno je da ti na nastupima prilaze i devojke. Kako reaguješ na te situacije?

“Mislim da je moja publika bukvalno od 7 do 77 godina, na moje koncerte dolaze mala deca, tinejdžeri, njihovi roditelji, a dolaze i bake i deke. Najviše sam ponosna na svoju publiku svih generacija, koja je svih ovih godina uz mene”.