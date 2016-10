Jelena Tomašević: Ponosna sam što moj suprug igra Nikolu Teslu (foto)

Pevačica Jelena Tomašević trenutno ima mnogo obaveza zbog snimanja muzičkog takmičenja “Pinkove zvezdice”, ali nije dozvolila sebi da zbog njih zaboravi na karijeru, pa je zakazala solistički koncert za 25. oktobar u centru “Sava”. Jelena još otkriva i šta misli o novoj ulozi njenog supruga Ivana Bosiljčića u seriji Zdravka Šotre “Santa Maria della Salute“.

“Stvarno imamo sreću da nam se nikada nisu preklopile obaveze. Kada on ima mnogo posla, ja imam manje, sada kada sam ja u haosu, on ima više vremena. Završio je snimanje serije i jedva čekam da vidim kako je sve ispalo. To je velika čast, igrati tako kultnu ličnost. Ponosna sam na njegovu ulogu Nikole Tesle”, rekla je Jelena, a zatim se osvrnula na predstojeći koncert.

“Ovo je za sada moj prvi solistički koncert i osećam se predivno. Poseban je osećaj i nadam se da će to biti veče za pamćenje. Najlepši momenti u karijeri su mi se desili u centru “Sava”. Najpre pobeda na “3K-duru” 2002. gdine, pa “Beovizija”, pa pobeda sa pesmom “Oro”. Dosta sam se promenila od tada, ali mislim da je radost sačuvati dete u sebi. Sačuvati tu mogućnost da se radujemo malim stvarima. Evo, ja se radujem kad čujem moju pesmu na radiju, kad vidim moj spot na tv-u, kad pročitam intervju… U današnje vreme se ništa ne podrazumeva i ima mnogo kvalitetnih pevača koji možda nisu imali sreće kao ja, tako da sve umem da cenim”, kaže Tomaševićeva za Alo.