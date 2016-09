Jelena Kostov: Jedva čekam porođaj, bila sam nervozna, a sada ne prestajem da plačem!

Pevačica Jelena Kostov, koja je u četvrtom mesecu trudnoće, otkriva za da tek sada počinje da uživa u blagoslovenom stanju. Ona priznaje da je prethodnih meseci non – stop povraćala, bila nervozna i razdražljiva, mada i sada plače za svaku sitnicu.

Sve njene promene raspoloženja muški podnosi njen verenik Miljan.

“Sad mi je super u odnosu na prva tri meseca, nego nisam htela o tome da pričam. Imala sam mučnine i bila nervozna, ali nisam dozvolila da iko primeti da se ne osećam dobro. Od četvrtog meseca je zaista sve mnogo lakše i sada sam super”, kaže Jelena, koju rasplaču kako lepe tako i loše vesti.

“Zbog toga više ne čitam vesti. Ne želim da bilo kakve negativne informacije dopiru do mene, jer hoću da maksimalno uživam u trudnoći i sklonim se od svega ružnog. Inače sam veoma emotivna, a sad u trudnoći se to pojačalo. Kad god čujem nešto lepo, ja plačem. Ko šta radi, ja samo plačem, samo mi suze liju niz lice. To je neverovatno nešto”, otkriva Jelena za Alo.

“Nenormalno sam osetljiva otkada sam u drugom stanju. Plačem na svaku sitnicu. Mama me pozove i kaže “Volim te najviše na svetu”, i ja onda plačem kao kiša satima”, kaže Kostova, koja tvrdi da nije razmažena trudnica, te da vredno radi.

“Uopšte nisam razmažena. Moj verenik kaže “Ti si stvarno zlatna”. Svima me hvali, kaže da sam sjajna trudnica, da ga ne opterećujem i ne izvoljevam. Mada, ima vremena, nije da neću biti takva”, kaže uz osmeh Jelena za Alo.

Neke nastupe pevačica je morala da otkaže, jer su podrazumevali dug put, koji ona nije bila u stanju da podnese.

“Kad žena ostane u drugom stanju, sve ostalo postane nebitno. Jesam malo oštetila svoj bankovni račun, ali me je briga za novac. Trudnoća mi je centar svega, sve ostalo mi je nebitno. Da mi je doktorka rekla da moram sve nastupe da otkažem, to bih uradila bez razmišljanja. Svi znaju koliko sam vredna i koliko sam se naradila, novac je najmanji problem”, kaže pevačica, koja će raditi dok joj stomak ne poraste, a porođaja se ne boji, bar ne za sada.

“Jedva čekam taj trenutak. Možda će mi kasnije biti frka od porođaja, ali sad sam opuštena skroz”, priznaje Kostova.