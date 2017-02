Jelena Karleuša na meti tužilaštva zbog pretnji Vuku Kostiću!

Pevačica Jelena Karleuša godinama javno govori o tome da je vegan i apeluje na ljude da ne ubijaju životinje, ali se malo zaboravila u pretnjama, zbog čega bi mogla da odgovara.

Naime, ona je našla fotografiju Vuka Kostića na kojoj nakon lova pozira sa mrtvim jelenom. Jelena mu je javno pretila smrću, pa će verovatno završiti na saslušanju.

Kako je Jelena putem društvene mreže Fejsbuk pretila Vuku, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal moglo bi da pokrene istragu protiv nje.

“Do sada ništa nije pokrenuto”, tvrdi izvor dnevnog lista Alo iz Tužilaštva, što ne znači da istrage neće biti.

Dok su je sa jedne strane fanovi podržavali, drugi su na internetu osudili ovaj njen stav pišući da je lov legalna stvar i da se dosta ljudi time bavi.

Inače, Karleuša na početku svoje karijere nije toliko štitila životinje, što pokazuje i jedan snimak koji kruži internetom. Pre dvadesetak godina je učestvovala u jednoj emisiji o kuvanju i tom prilikom pokazala šta je na njenom meniju i šta od jela najradije priprema. Pevačica se tada odlučila za pile, koje je trebalo sama da pripremi, ali i demonstrira kako i na koji način to radi, pa je počela sa objašnjavanjem.

“Za početak, biće raznovrsna kuhinja za moj ručak, a nadam se i za naše gledaoce. Za početak pravimo pile – ali kakvo pile? Pile koje vidimo je najnormalnije pile, pogledajmo, sve je očišćeno unutra”, priča na snimku dok drži sirovo pile za nožice.

“Znači, pile mora da bude mrtvo i bez perja, onda ga ostavimo da se ocedi. Pile se zove vrlo jednostavno – pile na soli. Sad stavimo soli, malo ga izmasiramo, pile to voli, malo na ručice, na nogice, ispod pazuha, malo guza… Okrenemo, pa unutra. Ovo pile je dobro posoljeno, zato što treba da izvuče svu masnoću. Uzmemo onda jedan pleh za pečenje mesa i onda to dodatno posolimo. Znači, treba nam samo pile i so… bez masti, bez ulja, bez ičega. Verujte mi, pile će biti vrlo reš, sa jednom divnom braon koricom i ono će biti vrlo dijetalno i reš… Onda se stavi u rernu na 200 stepeni i peče se oko pola sata, 45 minuta. Ako čujete da nešto grebe unutra, ne brinite, to je pile, onda mu samo malo pojačajte vatru i neće više grebati”, pokušala tada da bude duhovita JK na račun mrtvog pileta.

Sada nam samo preostaje da se diva javnosti obrati istim rečima kao svojevremeno Vladimir Stojković:

“Oprostite mi moju ružnu prošlost”.