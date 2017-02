Jelena Jevremović prodaje stan pokojnog tate, evo i zbog čega

Porodica pokojnog Mikija Jevremovića, koji je preminuo 13. januara od posledica moždanog udara, odlučila je da proda stan u Beogradu u kom je pevač živeo. Kako Kurir Stars saznaje, deca slavnog muzičara ne žele da nekretnina bude u njihovom vlasništvu jer im je teško da tamo kroče nakon Mikijeve smrti.

“Deca su bila mnogo vezana za Jevremovića, niko od njih ne bi mogao da živi u stanu u kom je on boravio. Još se nisu oporavili od tog udarca, pogotovo Jelena, koja svakodnevno obilazi njegov grob. Upravo zbog toga ne žele da idu u Mikijev dom, jer bi im bilo još gore” ,kaže naš dobro obavešten izvor i nastavlja:

“Jelena ne sme da uđe u stan. Još nije spremna za to jer su tamo i dalje Mikijeve stvari. Pevačev rođeni brat Zoran brine o svemu, pa će najverovatnije on pronaći kupce za stan. Ne želi da Mikijevu decu opterećuje time, pušta ih da polako prebole očevu smrt“.

Jelenu je potvrdila tu priču.

“Mislim da ćemo prodati taj stan. Zaista ne znam šta bih vam odgovorila, stric Zoran se brine o tome. Ja tamo ne idem. Imam naviku da stalno idem na tatin grob, nekad sama, nekad sa suprugom, ali bez dece. Sednem i pričam s njim, a obavezno ponesem rakijicu, koju sipam u dve čaše, podelim nam i tako nas dvoje malo ćaskamo. U pitanju je monolog, ali znam šta bi mi on rekao na to. Prvo bi me iskritikovao ako nisam doručkovala, bio bi brižan i tešio me da ne plačem i ne sekiram se”, ispričala je Mikijeva ćerka.