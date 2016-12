Jelena Golubović u vezi sa biznismenom? Evo gde su prvi put vodili ljubav!

Pobednica sedme sezone “Farme” Jelena Golubović pre oko dva meseca raskinula je emotivnu vezu sa profesorom Dautom Dašom Kalačem, a ubrzo nakon toga, odlučila je da obnovi jednu staru ljubavnu romansu od pre 20 godina.

Kako kaže, on je njena prva ljubav, a u pitanju je biznismen sa Kipra.

“Ne bih još da otkrivam njegovo ime, ali on je jedan od najuspešnijih privrednika na Kipru. Upoznala sam ga pre oko 20 godina na letovanju sa ocem, međutim tada sam bila veoma mlada i nisam želela ništa ozbiljno. U to vreme ja sam bila student i želela sam najpre da završim školovanje, međutim kasnije su nam se putevi razišli. On je bio tamo, a ja u Kijevu. Pre oko mesec dana smo stupili u kontakt i rešili da se ponovo vidimo i obnovimo staru vezu. Od tada se čujemo svaki dan, a ja sam već kupila kartu i za desetak dana putujem kod njega na Kipar. Zajedno ćemo provesti praznike i tome se baš radujem“, rekla je Jelena za pink.rs.

Golubovićeva se prisetila prošlosti, te je otkrila i intimne detalje veze sa biznismenom koji je osvojio njeno srce.

“Sećam se svakog trenutka koji smo proveli zajedno. Prvi put smo vodili ljubav na krovu jedne zgrade, a tu noć ću pamtiti celog života. Svakoj devojci bih poželela da to doživi i neizmerno sam srećna što ćemo se ponovo videti i nastaviti tamo gde smo stali pre 20 godina“, kaže rediteljka.