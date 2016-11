Jelena Gerbec: Bila sam histerična na početku trudnoće

Zvezda “Granda” Jelena Gerbec u maju je stala na ludi kamen sa svojim dugogodišnjim partnerom Vladanom Đorđevićem, a srećni par ubrzo se pohvalio vešću da će postati roditelji. Atraktivna plavuša zagazila je već u peti mesec trudnoće i, kako sama kaže, odlično se oseća, a za nekoliko nedelja joj je zakazan i ultrazvuk i tada će konačno saznati kojeg je pola beba.

“Iskreno, svejedno mi je kog je pola, važno je samo, što se kaže, da je živo i zdravo. Vlada me je pomalo iznenadio, jer je njegova želja da rodim devojčicu, a interesantno mi je to što svi misle da nosim dečaka. To verovatno zaključuju po položaju stomaka, ne znam”, kaže buduća mama, koja je odavno prevazišla probleme sa hormonima, kao i sa jutarnjim mučninama.

S obzirom na to da sve trudnice prolaze kroz fazu kada im hormoni divljaju, ni Jelena nije bila pošteđena konstantne razdražljivosti i nervoze, ali zahvaljujući Vladi, sve je to dobro podnela.

Фотографија корисника Jelena Gerbec (@gerbejeka) дана 14. Авг 2016. у 9:28 PDT

“Na početku trudnoće hormoni su mi divljali. Čas sam plakala, čas se smejala, a svakog časa bila sam sposobna da povisim ton na bilo koga. Sada je sve to iza mene, normalnog sam raspoloženja i nema više tih emotivnih oscilacija. Inače, divim se mom Vladi i beskrajno sam mu zahvalna što se naoružao strpljenjem i što se sve vreme maksimalno uzdržavao, jer verujem da sam bila nesnosna”, ističe pevačica i dodaje da su joj čula veoma osetljiva otkako je u drugom stanju.