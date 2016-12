Jedva čeka da zapeva: Ceca progovorila o detaljima svadbe Karićeve ćerke!

Folk diva Svetlana Ceca Ražnatović, progovorila je o tome kako se oseća kao samohrana majka u Srbiji.

“Kada vas stegnu problemi i sve to, pogotovo kada ste samohrani roditelj, nemate baš mnogo mogućnosti da birate da li hoćete ili nećete, prosto morate da se suočavate sa svim onim što vam život servira. To je jedan veliki probolem u našem društvu, jer mnoge stvari dok se ne dožive lično, na sopstvenoj koži, ljudi ne mogu da shvate“, objasnila je ona.

Pevačica je otkrila i da joj mnogi prilaze zbog njene teške životne priče i da joj se dive na snazi koju je pokazala posle ubistva njenog muža.

“Često mi prilaze i žene i muškarci i kažu da im je moja životna priča davala snagu da može da se preživi i da može čovek da se izbori sa svakakvim problemima i meni je, kad to čujem, nekako životna satisfakcija“, priznala je Ceca pred kamerama “Premijere”.

Zatim je pričala i o tome kako ne razume diskriminaciju i neprihvatanje različitosti.

“Ako ste različiti, to ne znači da morate biti društveno neprihvatljivi. Sve nas spaja jedno i to je prosto neizbrisivo i svi smo mi samo ljudi – isto patimo, isto nas boli, isto se radujemo. I to nikako ne smemo da zaboravimo, jer u današnje vreme počinjemo da zaboravljamo ono što jesmo, to jest da smo ljudi“, objasnila je.

Ona je progovorila i o svadbi Dane Karić, koja se udaje po drugi put i koja će sudbonosno “da” izgovoriti u novogodišnjoj noći, pa kako je na nju pozvana kao gost, ove godine neće raditi u najluđoj noći.

“Idem kao gost, ali svakako me mikrofon neće zaobići, što će meni pričiniti zadovoljstvo. To je jedna domaćinska kuća, mi smo dugogodišnji prijatelji, oni su ljudi koji su tradicionalisti i očekujem jednu tradicionalnu srpsku svadbu na kojoj ćemo svi uživati”, rekla je pevačica.