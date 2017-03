Jedan je od naših najmoćnijih vokala, a iza sebe ima 12 brakova! Prepoznajete li pevačicu? (foto/video)

Pevačica sa slike žena je moćnog glasa i neverovatne energije koja traje 46 godina, ne pojavljuje se mnogo u javnosti, kako je rekla ne može da se uglavi u novi muzički trend.

“Najvažnije da sam bez obzira na to što nisam prisutna u produktivnom smislu, opet sam kao evergrin ostala da živim u narodu. Mene je to sasvim zadovoljilo budući na tržište koje je preplavljeno nečim što se meni ne dopada i gde ja prosto ne mogu da se uglavim. Trudim se, pravim kompromise, ali to nije bilo dovoljno, očigledno”, rekla je svojevremeno naša poznata pevačica.

Do sada nikada nije krila ništa od javnosti.

“Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja trpam sve stvari u kese za đubre i kažem stvari su ti ispred. Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila jedan se otegao drugi se protegao”, rekla je pevačica u emisiji “Magazin in.

Nedavno je i progovorila i o bolesti unuka…

Naime, Luka, sin njene ćerke oboleo je od autizma, a pevačica velikog srca je skupila hrabrosti da o tome otvoreno priča pred kamerama, apelujući i na ostale roditelje da o takvim stvarima ne ćute nego da se bore za svoju decu.

Ako do sada niste prepoznali o kome je reč, evo odgovora – u pitanju je Maja Odžaklijevska.