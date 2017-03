To je ljubav: Kad Haris pije, Rada vozi!

Rada Manojlović je majstor za sve! Ona peva, igra, a po potrebi i razvozi. Ali ne bilo koga. Isključivo svog dečka Harisa Berkovića. I to u novom “rendž roveru“ od 120.000 evra, koji je kupila pre samo dva meseca, piše Kurir.

Njih dvoje su njenim skupocenim četvorotočkašem došli zajedno na žurku Radinog menadžera Saše Đurića, kojom je proslavio rođenje sina. Zaljubljeni par je došao među prvima, izljubili su i izgrlili Đurića, a onda su seli za sto.

Haris se maksimalno opustio, poručivao viski za viskijem, dok je njegova devojka pila samo mineralnu vodu i kuckala poruke na mobilnom telefonu. Nisu se dugo zadržali, ali dovoljno da se pobednik pete sezone takmičenja “Zvezda Granda“ dobro ucirka. Zato i nije došao svojim kolima, što nam je Manojlovićka na izlasku iz restorana potvrdila.

Објава коју дели Neki novi klinci (@neki_novi_klinci) дана 1. Феб 2017. у 5:41 PST

“Dogovorili smo se da se on opusti, a ja da vozim. On je svoj auto lepo parkirao u garaži, i došli smo mojim kolima. Ne vidim ništa loše u tome što je sa Saletom nazdravio za rođenje deteta. Lep je povod i bolje on da popije nego ja”, sa osmehom nam je rekla Rada, pre nego što je sela za volan.