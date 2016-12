Jana za SCANDAL! o mužu, ljubomori, podmetanjima i prodaji traktora da bi snimila album!

U intervju za SCANDAL! pevačica Jana Todorović kaže da ne pamti bezbrižno detinjstvo, ali i da je dala sve od sebe da postigne sve svoje ciljeve! Takođe, osim roditelja, na putu do uspeha pomogao joj je i muž Ivan sa kojim funkcioniše savršeno kao i prvog dana!

“Ivan i ja smo preko dve decenije u braku. Razumevanje i poverenje je jača strana našeg braka i tako sve i funkcioniše. I još na sve to, kruna našeg braka je i naša ćerkica Kristina”.

Da li ima ljubomore? Ipak je tvoj posao specifičan, često putuješ i pevaš na svadbama…

“Ne, ljubomora je za nas nepoznanica! Imamo razumevanja jedno za drugo i gajimo uzajamno poverenje! Ivan nikad nije pokazivao neku vrstu ljubomore, on zna ko sam i šta sam”.

Da li si umorna od estradnog života, ipak si ti dugo u poslu, a i dalje radiš punom parom?

“Obožavam ovaj posao, ispunjava me. Ulažem mnogo truda i dajem se srcem da svako moje gostovanje bude fantastično, te da moja publika ode zadovoljna kući. I mislim da uspevam u tome. Tako da, umora nema uopšte!” (smeh)

Koja ti je neostvarena želja?

“Volela bih da imam još jedno dete”.

Kada si poslednji put zaplakala i zbog čega?

” Za tri meseca sam prošle godine izgubila i oca, i majku. Zaplačem kad god ih se setim”.

Šta najviše može da te iznervira?

“Laž i prevara me uvek izbace iz takta. Ali nažalost, to je danas postalo sasvim normalno”.

Imaš mnogo fanova koji su ludi za tvojim nastupima. Pretpostavljam da ti prija što te toliko vole.

“Zaista obožavam sve svoje fanove, divni su i uvek mi prirede neka iznenađenja! Poslednje je bilo u Bosni! Jedan dečko, koji obožava da me sluša, istetovirao je moj lik na sebi. To me je baš obradovalo!”

Kako si ti uopšte počela da se baviš pevanjem?

“Još kao dete gajila sam veliku ljubav prema muzici. Moj brat je svirao harmoniku, pa smo nas dvoje počeli da nastupamo po kafanama i raznim dešavanjima. Posle sam postala i nastavnica muzičkog vaspitanja u mom kraju”.

Ko ti je najviše pomogao da se proguraš?

“Oduvek sam bila veliki borac i težila ka svojim ciljevima. Međutim, najviše su mi pomogli moji roditelji, kojima ću celog života biti beskrajno zahvalna, kao i mom suprugu Ivanu koji je uložio sve u moju karijeru”.

Koliko ti je dugo trebalo da se proguraš?

“To je jako interesantno pitanje, čini mi se da je sve brzo krenulo posle pesme “Sokolica”. Imala sam tri,četiri pojavljivnja na televiziji, a onda sam polako počela da dobijam pozive za gostovanja”.

Tvoji roditelji su prodali traktor i zadužili se kod komšija da bi ti pomogli da snimiš prvi album?

“Oni su primetili moj talenat i ljubav prema muzici. I normalno, kao i svi roditelji, pomoći će svom detetu onoliko koliko mogu, i preko toga”.

Da li ti je bilo teško u početku? Ipak su finansije prepreka svakom pevaču kada je na pragu karijere.

“Svaki početak je težak, bilo kojim poslom da se bavite. Ali bitno je imati volju i želju i sve dođe na svoje, kad-tad”.

Kako si se izborila sa teškim finansijskim problemima?

“Uvek sam imala punu podršku od roditelja, kao i od brata i sestre. Zahvaljujući njima, ništa mi nije bilo teško”.

Ko je najzaslužniji što si danas tu gde jesi?

“Pored mojih roditelja, i moj Ivan je uložio dosta truda i novca u moju karijeru. Nije dozvolio da moj talenat bude prolazan ili nezapažen. Podržao me je kad god je bilo potrebno”.

Kako pamtiš svoje detinjstvo?

“Imala sam teško detinjstvo, nije bilo lako živeti na Kosovu! Otkad znam za sebe, teško se živelo i uvek je bila situacija zategnuta. Nismo imali uslove kao današnja deca”.

Tvoji roditelji nisu imali novac, da li si se namučila u životu zbog toga?

“Moj otac je uvek bio vredan čovek, a i ja sam rano počela da pevam, od svoje 13. godine, pa smo mogli da živimo solidno. Novca je uvek bilo dovoljno da se preživi”.

Jesi li ostala nečega željna iz detinjstva?

“Iskreno, nisam”.

Da li si nekada sanjala da ćeš biti ovolika zvezda kao što si danas?

“Nisam. I dan-danas živim svoj san. Često se setim mojih početaka i uporedim sa ovim danas. Nadam se da ću jos dugo raditi ovaj posao”.

Da li je teško biti Jana?

“Nije teško. Organizacija je broj jedan. Ako ste dobro organizovani, sve ide kako treba. Volim biti Jana”.

Sa kojim pevačicama se družiš?

“Naš posao je takav da smo stalno na putu. I kada dođete svojoj kući, želite mir i da napunite baterije za predstojeće nastupe. Ipak, uvek se nađe vreme i za druženje sa koleginicama. Ja sam sa svima dobra. Kako sa koleginicama, tako i sa kolegama”.

Šta misliš o Stoji?

“Za Stoju imam samo reči hvale”.

Stoja je prokomentarisala da imaš dobrog muža, šta ti kažeš na to?

“U pravu je, ali i ona ima finog čoveka kraj sebe!”

Mnoge tvoje koleginice su ljubomorne na tvoj izgled i uspešnu karijeru, kako se nosiš sa tim?

“Uvek sam gledala samo svoju karijeru. Nikada se nisam mešala u tuđe stvari. Svako ima svoje mesto na estradi, tako da nemam razloga da razmišljam o tome”.

Da li si zadovoljna pesmama koje si izbacila?

“Pre par dana sam obradovala publiku sa tri nove pesme u mom prepoznatljivom stilu. To su numere “Bitanga”, “Pozajmljeno srce” i “Moj je život kao pesma kafanska”. Tu je i duetska pesma “Sipaj mi duplo” sa di-džej Denijem koju je publika sjajno prihvatila!”