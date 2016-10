Jadranka ljuta na kolege: Pevači lažno prikazuju svoju popularnost i kupuju preglede na Jutjubu!

Pevačica Jadranka Barjaktarović otvorila je dušu i otvoreno govorila o svemu – da ne može da podnese nepravdu na estradi i da je lažno prikazivanje njenih kolega u javnosti boli.

Ona smatra da pevači koji imaju po nekoliko miliona pregleda na Jutjub kanalima kupuju iste i da u javnosti prikazuju lažne rezultate slušanosti svojih pesama.

“Često se zapitam zašto, kada imaju tolike milione pregleda, ne uzmu i ne naprave koncert na “Marakni“?! Onda sam shvatila da kupuju preglede. Meni su pojedini nudli da mi svakog dana kupe po sto hiljada pregleda i da im simbolično platim za tu uslugu. Nisam želela da pristanem na to jer želim da znam koliko sam stvarno popularna i koliko me ljudi vole. Gradim karijeru poštenim radom, a ne malverzacijama”, kaže Jadranka za Alo i dodaje da takve kolege smatra kukavicama koje nemaju hraborsti da prihvate istinu koliko im je pesma zaista hit.

“Oni lažno prikazuju svoju slavu i popularnost. To samo na taj način može da se gleda. Zašto neko ima potrebu da to čini kada time laže sve oko sebe? Neko se zadovoljava lažnim preglednima, meni to nije interesantno, i to je to. Mogu da se ljute koliko hoće, ali istina uvek boli, a ja neću da krijem čime se sve bave”, priča pevačica.

A na pitanje kada će napraviti koncert na “Marakani“, ona sa ponosnom ističe:

“Kada skupim prvih deset miliona pregleda, napraviću koncert na “Marakani“, to obećavam, ali pravih pregleda”, rekla je za kraj Jadranka.