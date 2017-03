Jadranka Barjaktarović ispričala kako je započela romansu sa svojim dečkom: Otac ga prvo nije voleo, ali sad ga gotivi

Gostujući u emisiji voditeljke Marije Lazić, Jadranka Barjaktarović pričala je o svom dečku, sa kojim je 10 godina zajedno i za koga kaže da bi želela da se uda za njega..

“Ja sam našla muškarca koji može da me isprati, ili je on mene našao. To je bilo i pre nego što sam postala popularna. Mi smo bili drugari i on je bio spreman na to, a njegova želja je bila da ja uspem u ovom poslu i da danas imam njegovu podršku”, rekla je Jadranka i dodala da početak njihove veze nije bio baš dobro prihvaćen.

“Naš početak veze je bio strašan. On je tada bio mnogo mlad i bio je nestašan, nemiran, voleo je da vozi brze automobile i motore, a to je sve mojim roditeljima malo bilo čudno. Ali ja sam negde osećala da je to stvarno pravo, kao što se i pokazalo. I moj otac njega sad baš gotivi potpuno, a tako nije bilo u početku”, ispričala je pevačica.