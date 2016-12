Ja imam talenat: Seksi cice tverkovale, Ana zabranila Rasti da ih gleda! (video)

Devojke iz “Twerk studio Low”, iz Beograda pokazale su talenat za “tverkovanje”, Ana Nikolić je dobila napad ljubomore, pa je Rasti okrenula stolicu, kako ih ne bi gledao.

“Da bih ja pričao duže, morali biste Anu da izvedete iz studija. Zato ću ukratko da kažem da stvarno podržavam to što radite i da je to stvarno jedna umetnost, iako deluje razgolićeno. I svi koji misle da to nije umetnost, greše. Samim tim što se u ovako zaostaloj zemlji bavite time, imate od mene “da”, rekao je Rasta, a onda je na iznenađenje svih i njegova supruga pohvalila devojke, koje su prošle dalje.