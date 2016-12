Iznerviran zbog tužbe Aca Lukas vraća istom merom: Mirković je poznati prevarant i manipulator!

Potez Saše Mirkovića koji je ovih dana podneo tužbu protiv bivšeg saradnika Ace Lukasa za neovlašćeno objavljivanje spota i pesme “Voliš li me”, toliko je razbesneo pevača i člana žirija “Zvezda Granda” da je odlučio da uzvrati u najmanju ruku istom merom.

Čuvši da Mirković potražuje od njega čak četiri miliona evra, Lukas je izjavio da ovaj menadžer pokušava da od njega uzme novac koji mu on u stvari i ne duguje. Lukas dodaje i da za sve što kaže ima dokaze.

“Pre nekoliko godina smo imali sudsko poravnanje. Za to je dobio dva koncerta u “Areni”. Jedan smo odradili, drugi smo otkupili od njega. I za to imamo papire. Ostao je neki dug od tridesetak hiljada evra koji je na naplatu pristizao ovog meseca, ali on nije hteo da uzme taj novac jer je hteo da tuži “KVZ Music” i mene jer hoće “preko hleba – pogače” kao poznati prevarant i manipulator“, tvrdi Lukas za list Alo.

Pevač je istakao i da se posle sudskog poravnanja radilo još nekoliko koncerata, ali nije potpisivao bilo kakav ugovor s njim jer “nije lud”.

“Mirković to sve radi zato što je falsifikovao nekakav novi ugovor između nas dvojice, zbog čega će dobiti krivičnu prijavu i tužbu za falsifikovanje. Čovek se hvata kao davljenik za slamku, pošto je u bekstvu. Zašto ne dođe u Beograd da sve rešimo nego je pobegao iz zemlje. Uskoro ću da otkrijem koga je sve prevario u Srbiji i zbog čega nije u zemlji“, istakao je između ostalog Lukas, prenosi srbijadanas.com.