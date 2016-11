Iznenadićete se: Lepa Lukić srećna jer joj lopovi nisu uzeli neobičnu dragocenost (foto)

Kako je SCANDAL! ekskluzivno otkrio, Lepu Lukić pokrali su lopovi koji su ušli kroz terasu. Oni su pevačici uzeli dokumenta, kartice, kao i 900.000 dinara i 1.600 evra.

Iako su odneli novac, pevačici je ipak drago joj što joj lopovi nisu ukrali lutku Milicu za koju je jako vezana.

“Milica je ostala tu. Neće niko Milicu. Bilo bi mi jako žao da su mi to uzeli!”, rekla Lepa u emisiji Ekskluziv i dodala:

“Hvala im i molim Boga da su našli pare. Da nisu našli pare, možda bi me maltretirali da kažem gde držim. Pošto su to našli bili su zadovoljni s tim, mene nisu dirali. Ali sama policija kaže to su oni koji kradu a ne idu s tim da povrede nekoga.”