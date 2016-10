Iznajmila obezbeđenje: Jasmina Medenica u kafanu došla sa bodigardom! (foto)

Jasmina Medenica želi da se oseća bezbedno, pa je iz tog razloga ona angažovala lično obezbeđenje koje sa njom ide u noćne provode.

Bivša farmerka voli noćne izlaske i ludovanja do zore, ali da bi bila bezbedna i da bi svakog momenta imao ko da pazi na nju, ona ja našla rešenje. Jasmina je pronašla momka koji će je voziti i gde treba i vraćati je nazad kući, koji će biti sa njom gde god bude trebalo.

Mi smo je uslikali u popularnoj kafani ”Na vodi” sa zgodnim dečkom koji je očigledno bio momak kojeg je angažovala.

“Preselila sam se na Novi Beograd u blokove. Ulica i moj ulaz su užasno mračni i nekoliko puta su se dešavale razne neprijatnosti ženama i devojkama. Nakon što me je napao manijak u lifu, ja sam odlučila da angažujem dečka koji će biti sa mnom kada mi zatreba. On me vozi gde treba, bude sa mnom celo veče i posle me vrati kući i ušuška u krevet”, kaže Jasmina kroz šalu.