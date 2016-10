Izgubila je supruga, sina, razbolela se: Pevačica Andrijana Božović danas živi “novi” život (foto/video)

Život crnogorsku pevačicu Andrijanu Božović nije mazio. Izgubila je sina i supruga, ali nije želela da posustane. Vratila se muzici, postala je fitnes instruktorka, a svu svoju energiju je usmerila i na sina Darija.

“Ono što sam doživela u tri godine neko neće ni za život celi i ne daj bože nikome to. Na neke stvari jednostavno ne možete da utičete, prosto se dese. Tada imate dve mogućnosti: ili da se zatvorite u četiri zida i kukate nad svojom sudbinom ili da prihvatite sve što vam se dešava i nekako krenete dalje. Nije lako, ni najmanje, ali sam shvatila da što pre prihvatim realnost biće mi lakše. Izgubiti blisku osobu je udarac, ali izgubiti dete je nešto što nema ni adekvatnu reč. Imala sam drugog sina kojem sam trebala pribrana i nasmejana. Jednostavno sam odlučila da drugačije ne može i to je to. Nije da te nesrećne tri-četiri godine nisu ostavile traga na meni dobila sam reumatoidni artritis. Svakodnevni bolovi u šakama čine da budete nervozni, iscrpljeni, da pesimistički gledate na sve. Ali, ni tome nisam dozvolila da me slomi. Moje misli su se promenile, moj stav prema životu takođe. I kako se to menjalo i moje stanje se menjalo i to nabolje. Ubeđena sam da je moć u nama i mnogo toga možemo da prebrodimo samo ako verujemo, ako imamo čvrstu želju i volju da zaista budemo dobro”, rekla je ranije za crnogorske medijie Andrijana.

Ona dodaje da je pokušala na adekvatan način da objasni sinu Dariju o gubitku oca i brata.

“Od prvog dana moj sin je znao šta se desilo i tati i bratu, jednostavno sam mu rekla da oni više nisu sa nama i da nikada više neće biti, ali je bio isuviše mali da bi shvatio težinu svega što se desilo. To je i jedino dobro u svemu tome, jer znam da je tako izbegnuta trauma”, ističe ona.

Andrijana se posvetila treninzima, postala fitnes instruktorka, a sve kako bi povratila zdravlje.

“Doktori su mi savetovali manje intenzivne treninge, ali meni ovaj, iako je jači, prija i zglobovi me manje bole”, naglasila je Andrijana.