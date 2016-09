Ivana Selakov u šoku: Pevačica otkrila da se njen glas prodaje na internetu! (foto)

Pevačica Ivana Selakov doživela je neprijatnost kada je saznala na koji način se trguje njenim glasom, pa je rešila da objasni svojim pratiocima o čemu se, zapravo, radi. Ona je objavila fotografiju sa jednog foruma čiji korisnici polemišu upravo o njenom vokalu, uz objašnjenje čitave situacije.

“I tako ja na netu saznah da sam postala sempl za klavijaturu! Za one neupućene, to su one boje za klavijaturu koje muzičari koriste kad žele određeni zvuk nekog instrumenta, na primer violinu, trubu, buzuki, ženski vokal, pa eto od skoro i moj glas! Na forumima se trguje mojim glasom po principu – ti meni Selakov, a ja tebi neki određeni buzuki ili nešto slično. Verovatno je neki snimatelj iskoristio moje vokale sa nečijeg albuma gde sam pevala prateće, pa ih spakovao “za poneti”, napisala je Ivana.