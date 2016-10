Ivana Gavrilovića sin isteruje iz kuće: Ćale, pali da te ne vidim!

Ivan Gavrilović, koji je danas više poznat po učešću u rijalitiju nego po muzici koju je pravio devedesetih godina, kaže da njegovoj ženi Marini uopše ne smeta što on i dalje izlazi, i to bez nje, a neretko se nađe u društvu mladih devojaka.

“Marina je ok, ona zna da se ja uvek držim na oprezu”, rekao je Ivan.

Inače, pevač ima dva sina koji su sada već odrasli i već ih stižu ljubavni problemi.

“Imam dva sina, Nikolu i Iliju. Ovaj stariji je super, on već ima devojku ozbiljnu. Kada imaju neku frku, kada raskinu i to, ja vidim po njemu da je on nervozan i odmah mi kaže “Ćale, pali iz kuće da te ne vidim” i to je taj fazon, to je sve normalno”, otkrio je Gavrilović u emisiji “Premijera”.