Ivan Gavrilović: Veza sa ćerkom Slobodana Miloševića me je umalo koštala života!

Ivan Gavrilović prisetio se ljubavi s Marijom Milošević i otkriva da ga je ostavila posle osam meseci veze jer je nasela na priču da je planirao njeno ubistvo!

“S Marijom sam se upoznao u jednom klubu. Nisam imao pojma ko je ona, pogotovo jer je imala periku. Ona je znala ko sam ja jer sam u tom periodu bio popularan i imao sam mnogo love. Tu noć smo se zabavljali, a kad smo se rastali, ostavila mi je vizitkartu da joj se javim. Sutradan, kad sam video o kome je reč, nisam želeo da se petljam jer sam se plašio”, priseća se Ivan i nastavlja:

“Ona se meni javila po podne i tako smo počeli da se viđamo. Bilo mi je lepo s njom u svakom smislu, pa i u seksualnom. Bila je normalna, ali nesrećna devojka. Kod sebe je držala Slobinu sliku”, kaže Ivan.

On ističe da je malo falilo da ostane bez glave tokom letovanja s Marijom.

“Upoznala me je s Mirom i Slobom, ali s njima nisam ulazio u preteranu komunikaciju. Ne znam da li su oni imali nešto protiv naše veze, ali neko iz tog kruga ljudi jeste. Kad smo bili u Grčkoj, namestili su nam da raskinemo. Optuživali su me da hoću da ubije Mariju i napravim prevrat u Srbiji”, priča Ivan, koji je tada uspeo da pobegne.

“Policajac je trebalo da me sprovede do Beograda. Uzeo mi je pasoš. Kad me je ostavio samog, zbrisao sam. Od Atine do Soluna platio sam taksi 650 maraka. Četiri dana sam se krio po crkvama, spavao na klupama. Kad više nisam imao snage, otišao sam u konzulat i naišao na jednog čoveka koji mi je pomogao da pređem granicu”, završava Gavrilović.

Marija Milošević je 2008. u ispovesti za Kurir tvrdila da s Ivanom nije nikad bila u vezi.

“Otputovali smo u Atinu.Tu je bilo nas desetak, ali niko od njih nije radio u DB. Posle pet dana on je nestao. Zabrinuli smo se jer je ostavio pasoš, novac i garderobu. Dve noći nismo spavali u strahu da se udavio”, ispričala je Marija i dodala:

“Ivan, izgleda, nije poneo lekove u Grčku, a njegov menadžer mi je ispričao da mora stalno da ih uzima. To nisam znala, jer da jesam, ne bih vodila toliko bolesnog čoveka na more. On sebi mnogo diže cenu pričom da je neko hteo da ga ubije, ali kome je pretnja jedan pevač turbo-folka.”