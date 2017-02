Istražujemo: Da li ljubav i brak poznatih može da opstane uz generacijski jaz? Pogledajte koji parovi su uspeli da se izbore s razlikom u godinama, a koji nisu

Nakon što je u žižu interesovanja došao razvod Dajane i Žike Jakšića, među kojima razlika u godinama iznosi 24 leta, istražujemo estradne parove i da li ljubav i brak mogu da opstanu uz generacijski jaz.

Krajem prethodne godine odjeknula je vest da su glumac Branislav i voditeljka Nina Lečić, koja je rođena iste godine kada je Branislav punio 31, pred razvodom. U jednom intervjuu je Branislav priznao da ne bi bio sa ženom koja bi bila starija od njega koliko je on od Nine, no čini se da ni obrnuta situacija nije dala uspeh nakon šest godina srećnog zajedničkog života… I to bez prevara, kako tvrde oboje.

Dve godine razlike manje je među Džinovićima, a Melina i Haris žive u srećnom braku. Čak ih je ekipa jedne televizijske emisije pre nekoliko dana uhvatila kako gledaju plac za izgradnju nove kuće, što znači da sve funkcioniše kao sat.



S druge strane, Iako mediji bruje o tome da je Milutin Mrkonjić isterao iz stana bivšu ženu i uselio Anu Bekutu i njenu majku, interesantno je da je među “Mrkutama” 17 godina razlike i da su tek u zrelim godinama pronašli sreću. I Aca Lukas je od Sonje stariji devet godina… Da ovakva razlika njoj ne smeta svedoči činjenica i da je njen bivši muž, Željko Šašić, bio osam godina stariji od nje.

A kad smo već kod manjih razlika u godinama, devet godina je mlađa od svog izabranika Željka i popularna voditeljka Jovana Joksimović, kao i glumica Jelisaveta Orašanin od Vuka Kostića. Međutim, Bora Đorđević “igra” na veći ulog, pa su mu drugi i treći brak takođe obeležile velike razlike u godinama: druga žena Aleksandra je bila mlađa od njega 27 godina, a ni mlada Slovenka Dubravka nije mnogo zrelija.



I pevačica Dijana Janković je dvadeset i dve godine mlađa od svog supruga Danijela Rokvića, što je česta tema korisnika društvenih mreža koji na njihov odnos ne gledaju sa odobravanjem.

No nisu samo poznate dame Lolite, srpska estrada je puna i takozvanih kuguarki koje su u vezama i brakovima sa znatno mlađim muškarcima. S tim u vezi, ljubav modne kreatorke Verice Rakočević i kompozitora Veljka Kuzmančevića uzburkala je javnost u prethodnoj godini. Iako je među njima tri decenije razlike, to im nije prepreka u ljubavi. Naprotiv…



Ni njena ćerka, dizajnerka enterijera Elena, nije ostala imuna na “piletinu”, te je u braku sa sedam godina mlađim Jugoslavom Karićem. Opet, između Goce Tržan i njenog izabranika, bubnjara Raše Novakovića je 14 godina razlike, a vreme će pokazati da li će njih dvoje uspeti da prevaziđu bračne trzavice i generacijski jaz.



Ni među najvećim zvezdama nije ništa drugačije: Cecu su mediji spajali sa mlađim muškarcima, najčešće manekenima, kakva je i Nataša Bekvalac bila pre nego što se skrasila. Takođe, i Vesna Zmijanac je bila četrnaest godina starija od svog bivšeg dečka Željka Ristića, koji je nakon nje uleteo u zagrljaj Zlate Petrović, koja je “samo“ osam godina starija od njega.

Čak je, ma koliko to čudno izgledalo, i Ana Nikolić starija 11 godina od supruga Raste, a da situacija ništa nije drugačija ni na regionalnom nivou govore nam i primeri Severine i Jelene Rozge koje, sledeći uzor kraljice popa Madone, biraju mlađe muškarce.



Igor je od Seve mlađi 15 godina, a Stjepan, čelista 2Cellosa, od Jelene – devet. Ni Kaliopi Bukle nije odolela mlađima, te je godinama bila u braku sa 13 godina mlađim makedonskim glumcem Vasilom Zafirčevim.

Pa kad se sve sabere i oduzme, zaključite sami da li razlika u godinama donosi javnim parovima više štete ili koristi.