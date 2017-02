Ispovest Suzane Jovanović za novi STAR: Radila sam u polju za smešnu nadnicu! Mnogo sam se namučila dok nisam…

Supruga Saše Popovića danas živi u luksuzu i mikrofon može da okači o klin! Tek ponekad izbaci novu pesmu, međutim, pre nego što joj je Saša omogućio raskošan život, mnogo se mučila i radila svakakve poslove, čak i one na njivi za simboličnu nadnicu. Ekskluzivno za STAR, Suzana Jovanović opisuje svoje teško odrastanje i period kada se tek pojavila na estradi, potpuno sama i bez ičije podrške!

“Nisam baš imala neko lepo detinjstvo, ni bajno ni sjajno. Otac mi je bio poslovođa u železari, ali se teško živelo, od jedne radničke plate i sa majkom domaćicom, nismo lako krpili kraj sa krajem”, započinje Suzana svoju životnu priču i nastavlja:

“Tada je u mom mestu postojao poljoprivredni kombinat u kom sam radila za nadnicu! Brala sam jabuke, breskve i kajsije, sve zavisi koja je sezona bila u pitanju. Imala sam 14, 15 godina, ali sam bila prilično zrela za te godine! Svesno sam htela da pomognem majci i ocu da se izbore sa krizom i teškom finansijskom situacijom. I mama je išla sa mnom da radi za nadnicu, ma radile smo po ceo dan! Voće se bralo na gajbice, a radno vreme je bilo od 6 sati ujutro do 5 popodne, skoro pa čitav dan. Ja sam išla barabar sa svim tim starijim ljudima i nije mi bilo teško, jer moja porodica nije bila imućna da mi priušti neki luksuz. Ali, iskrena da budem, nisam bila gladna, ne mogu da grešim dušu. Sećam se da su roditelji jedva mogli da mi priušte i jedne patike za fizičko, nije se imalo za dva para. Nikad neću zaboraviti koliko sam kao devojčurak maštala o nekim krpicama iz tada najpopularnijih firmi u državi kao što su bili “Prvi maj Pirot” i “Kluz“… Ali tada je to za mene bila misaona imenica, pa kad mi roditelji kupe jaknu- bila sam toliko srećna i ponosna kao da sam dobila najskuplju jaknu na svetu jer to je za njihov budžet bilo preskupo! Međutim, tu jaknu sam morala da nosim nekoliko sezona, isto kao i čizme, po dve, tri godine nosila sam jedne iste. Nisam dobijala ništa novo dok mi jakna ne okraća, a čizme se iscepaju. Srećom, taj period života me je naučio da budem praktična žena, da danas sve ovo što imam cenim i poštujem i da se nikada ne rasipam, ali i da pružam drugima! Što više daješ, Bog ti više vraća, na svakom koraku. Danas sam srećna jer imam ono najosnovnije, ne moram da imam deset skupih bundi, ne volim da gomilam stvari po ormanima koje ću možda obući jednom ili nijednom, bitno je da imam ono osnovno, a drugima dajem kada imam viška, kako ja, tako i moja porodica…”

A KADA SE SUZANA UDALA PRVI PUT I ZAŠTO SE ODMAH RAZVELA, MOŽETE PROČITATI SAMO U ŠTAMPANOM IZDANJU NEDELJNIKA STAR KOJI JE VEĆ U PRODAJI! KAKVE VAS JOŠ ŠOKANTNE PRIČE ČEKAJU U NOVOM BROJU POGLEDAJTE OVDE!