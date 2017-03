Ispovest statiste u publici: Evo kakve su javne ličnosti na snimanju šou programa i koliko se plaćaju aplauzi

Leskovčanka Slavica Videnović se bukvalno ne skida sa malih ekrana i već nekoliko godina je angažovana kao statista u publici najgledanijih rijaliti i tok šou programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Slavica je uspela da glumi i u popularnoj tv seriji “Urgentni centar”, a u razgovoru za Leskovačke vesti odaje tajnu svog posla i priznaje da li može da se živi od aplaudiranja u studiju.

“Statiram evo treću sezonu, a počela sam slučajno. Nisam radila nigde u to vreme pa mi je prijateljica predložila da idem sa njom. Počela sam na Pinku u emisijama Sve za ljubav i Magazin In kod Sanje Marinković koja me, usput rečeno, jako nervira za razliku od Katarine Šišmanovic koja je jako pristojna i normalna devojka. Sanja je nadobudna i ponaša se grozno i prema svojim saradnicima. E, onda, pošto mi se to negde dopalo počela sam da idem i u druge emisije i snimala i seriju Urgentni centar, gde je baš bilo zabavno ali i naporno jer smo snimali po ceo dan. U pauzama smo se družili sa glumcima”, priča Slavica i objašnjava kako se od tog posla živi:

“Najduže sam u Grandu pošto su uslovi snimanja najbolji i korektni su što se tiče isplate. Inače, dnevnice su bedne, po 500 dinara i to za sedam do devet sati snimanja. Ali recimo kod Ivana Ivanovića se čeka na isplatu i po šest meseci, dok Saša Popović redovno isplaćuje”.

Slavica objašnjava i “sistem tapšanja” u publici.

“Kod Saše tapšemo sami po osećaju, dok kod Ivana stoji onaj Bane i pokazuje kad da krenemo. Najzanimljivije snimanje je sa Žikom Jakšićem u Nikad nije kasno. Sviđa nam se što tu čujemo i pesme koje su već zaboravljene jer u Zvezdama Granda su uglavnom teški narodnjaci. Sve u svemu, zanimnjvo jeste ali zna da bude i veoma naporno. Ubiše oni reflektori, pa se dešavaju i maleri da se oduži snimanje. Obično tada kažem da neću više da idem, ali ne vredi, čim se odmorim poželim opet da odem jer tamo stvarno izbacim svu negativnu energiju. Po prirodi sam veseljak i volim svu vrstu muzike pa se onda iskačem sa mojom ekipom, ismejem i tako zaboravim da nas ustvari oni malo i ponižavaju jer, evo, već tri godine plaćaju isto jer vide da narod i pored toga dolazi”.

Naravno, Slavica je upoznala dosta javnih ličnosti, a o njima misli sledeće:

“Sa dosta njih sam pričala, a najveći utisak mi ostavio naša legenda Bora Čorba, dok najgori Jelena Karleuša”.