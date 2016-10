Ispovest Jelene Golubović: Uverila sam se da je Daut najgori od svih Kalača! Nije ga zanimalo što želim da rodim!

Pobednica sedme sezone Farme, rediteljka Jelena Golubović donela je odluku da raskine ljubavnu romansu sa profesorom Dautom Dašom Kalačem.

U poslednje vreme, Jelena i Daša su se često svađali, a rediteljka nije mogla više da podnese njegove laži i prevare kojima se,prema Jeleninoj priči služio u njihovoj vezi.

“Mogu da kažem da sam se definitivno uverila da je Daut najgori od svih Kalača. On je najprimitivniji, kvazi magistar koji kupuje automobil od 20.000 evra da bi se pokazivao, a ne želi da u svom stanu obezbedi normalnu kadu za kupanje. Kupa se na pločicama, ne zna nijedan strani jezik, a mesecima ne može da napiše doktorat”, počinje priču Jelena.

“Kod njega sam se kupala na hladnim pločicama jer nije želeo da izdvoji novac za normalnu kadu. Nije ga zanimalo ni to što ja želim da rodim, što mogu veoma lako da se razbolim tako. Malter mi je padao u kosu dok sam se kupala kod njega. Ja sam mu čak dala novac za registraciju i kadu, a on je od tih para platio samo registraciju za automobil i rekao da nema kade. Pa ja sam i na Farmi imala makar bure”, rekla je Golubovićeva za portal pink.rs i dodala:

“Njemu i njegovoj familiji smeta što sam ja druge veroispovesti. On zbog toga nije hteo da objavljuje nigde naše zajedničke fotografije. Njemu njegove sestre nisu čestitale Bajram jer sam ja druge vere. On ima vanbračnu ćerku u Hrvatskoj kojoj je stalo samo do njegovog novca, a nije došla da ga vidi ni kada mu je pukao čir i kada mu je bilo veoma loše. Familija ga zove samo kada im nešto treba, a ja sam bila uvek tu za njega i kada mu je trebao novac i kada mu je bilo loše, međutim on to nije umeo da ceni. U poslednje vreme on izbegava da se vidi sa mnom pod izgovorom da sprema doktorat, a u stvari znam da me laže. Zbog svega toga sam rešila da dignem ruke od njega”, otkrila je rediteljka.