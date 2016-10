ISPOVEST Ivana Jordan: Razvod je bio najbolje rešenje

… Dušan i ja smo se definitivno rastali. Nismo to još uradili i zvanično, na papiru, ali planiramo i sudski da se razvedemo. Ne opterećujemo se kad će se to desiti, jer svakako ćemo to uraditi u nekom trenutku…

Staloženo, ali sa mnogo emocija, pevačica Ivana Jordan (39) započela je ovim rečima ekskluzivnu ispovest za GLORIJU, u kojoj je opisala zašto već godinu dana ne živi sa Dušanom Antonijevićem (41) i kako je došlo do kraha njenog braka.

“Desio nam se sukob karaktera, što je čudno jer se znamo jako dugo, još od detinjstva. Ali valjda je jedno kad se zabavljaš, kad ti je sve slatko i ima dečju lepotu, a drugo kad ti se dogodi život, kad je bitno da su ljudi karakterno kompatibilni, da teže istim stvarima. Ukoliko nije tako, onda sitnice, ali zaista one najnebitnije, postaju presudne i određuju da li sa nekim možeš da uspostaviš lep odnos ili ne. U tom kontekstu među nama su sukobi bili sve češći, u jednom trenutku to je postalo neprihvatljivo, prevenstveno za Vuka, našeg sina. To je i bio razlog da odlučimo da se raziđemo, kada već nismo uspeli da uspostavimo komunikaciju na način da se dopunjujemo onako kako je to bilo potrebno i njemu i meni”.

Do rastanka nije došlo preko noći.

“Više puta smo zrelo razgovarali o svemu, ništa nismo prelamali preko kolena. Naravno, to su bile samo naše teme, jer svaki par ima taj neki svoj svet. Onda su stvari eskalirale, možda smo u jednom trenutku oboje izgubili želju da se menjamo i budemo drugačiji zbog onog drugog, pa je najbolje rešenje bilo da se rastanemo”.

VATRA U SRCU

Posle te teške odluke jednoglasno su doneli još jednu: da zbog deteta ostanu u dobrim odnosima.

“Imamo sina i zbog toga smo, na neki način, partneri do kraja života. Sada nam je komunikacija zaista sjajna, postoji obostrano razumevanje, izlazimo jedno drugome u susret što se tiče organizacije oko Vuka. Nadam se da će tako biti i ubuduće, ja se stvarno trudim, a i Dušan ima iste namere. Zapravo, nas dvoje smo ponovo ono što smo bili celog života – dobri prijatelji”.



Poznata po tome da ne trpi banalizovanje bilo čega, kamoli ovako važnih životnih situacija, Ivana se sa bivšim suprugom dogovorila da dostojanstveno i pametno zaokruže priču, reše stvar i krenu dalje.

“Najbitnije mi je bilo da Vuk ne oseti moje ili Dušanovo odsustvo, tako da nismo postavili nikakva ograničenja ko je i koliko sa njim, čak se trudimo i da zajedno provodimo vreme sa sinom. Želimo da on raste u zdravom okruženju i da mu to ne bude strano, tako da se sa te strane nije ništa promenilo”.

Sada su joj, kaže, životni prioriteti sin i muzika. Trudi se da u obe uloge bude dobra, kao majka i kao pevačica.

“To je baš zahtevan zadatak, nekad pomislim da mi treba čarobni štapić ili bar dan više. Ali imam volje, pustim muziku u kolima da se ne iznerviram kad je gužva i kad negde kasnim, naoružam se pozitivnim mislima i uspevam sve da postignem. Vuk i muzika su stub mog života, oni mi daju smisao, vatru u srcu i duši”.

Spremna za nove “lekcije” iz ljubavi i nove ljubavi, nepopravljivo romantična Ivana svima, i ženama i muškarcima koji su u vezi, savetuje da daju sve od sebe da ona uspe.

“Uvek sam bila u oblacima, i to je osobina koja mi s jedne strane komplikuje život, a sa druge ga olakšava, omogućava da savladam prepreke i idem dalje, uprkos razočaranjima i padovima. Ne živim ja u bajci, nisam ni nezrela, samo sam možda svesnija kako se neki ljudi izgube u normama koje su sami sebi zacrtali iz ko zna kojih razloga, ili su im one nametnute od društva. U tom lavirinitu se zatvore, a tako izgube mogućnost da budu srećni i usreće ljude oko sebe. Zato je dobro biti otvoren, ostati dete… Jer deca, za razliku od odraslih, uvek imaju rešenje za sve. Takođe, posle ovog bračnog iskustva tvrdim da je u redu menjati svoje loše navike kad sa nekim započneš vezu. To sam i radila. Ali apsolutno je pogrešno očekivati da će se neko promeniti zbog tebe, a još više je pogrešno menjati svoju suštinu. Samo je pitanje dana kad će upravo to postati razlog nezadovoljstva, iz kojeg se rađaju prepirke, svađe, i to je početak kraja. S druge strane, treba dati sve od sebe, pokušati ići i preko svojih granica, preći preko sopstvenih principa da bi zajednica opstala. Ako i pored toga dođe do kraha, bar ćeš sutra mirno spavati”, zaključuje Ivana Jordan razgovor za GLORIJU.