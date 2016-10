Ispovest Dušice Grabović sve šokirala: Nudili joj 10.000 evra za seks u troje?

Pevačica i bivša učesnica Farme Dušica Grabović otkrila je da joj nepristojne ponude stižu svakodnevno.

Naime, supruga jednog poznatog političara, navodno je, kontaktirala sa Dušicom putem društvene mreže Fejsbuk, jer sumnja da joj neko prisluškuje mobilni telefon, i pitala je da li je zainteresovana da se njoj i njenom suprugu pridruži u krevetu.

“Svašta su mi muškarci nudili da bih bila s njima. Od 100.000 evra u kešu do automobila, kuća, vila, a zauzvrat da budem s njima, da mi pomognu, da mi budu vetar u leđa na putu ka uspehu. Ja to nisam prihvatala. Bilo je mnogo nepristojnih ponuda o kojima ja nisam nikada ni pričala. Nedavno sam dobila poruku na Fejsbuku. Jedna gospođa mi je nudila 10.000 evra da spavam sa njok i sa njenim mužem, koji je inače političar. Bože mi oprosti. Nisam ni razmišljla da li da prihvatim jer ja sam imala mnogo boljim ponuda. Meni je to bilo smešno. Odrasla sam u patrijahalnoj porodici i te ponude koje nekome deluju primamljivo meni su smešne”, otkrila je Dušica, koja je uprkos svim udvaranjima sama, piše Alo,.

“Trenutno sam slobodna, nemam muškarca. Zato, momci, navalite. Volim ostvarene, inteligentne muškarce, duhovite Smatram da ukoliko sam ja uspela sve da stvorim sama u životu, moj muškarac mora da bude spospban šest puta više. Da bude jači od mene. Treba mi zaista jak muškarac da bih bila slaba pored njega, jer sam ja jaka žena. Nadam se da će mi bog da pošalje nekoga ko će moći da me prati, da mi bude vetar u leđa, da mu rodim dečicu i da budem srećna srećna supruga i majka, a biću najbolja, sigurna sam u to”, rekla je Dušica, prenosi Kurir.