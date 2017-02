INTERVJU: Zahar, čovek koji je stvorio Lepu Brenu za SVET otkriva sve njene i Popovićeve tajne, a i komentariše sve članove žirija!

Kompozitor i violinista Milutin Popović Zahar, od koga je zavisila sudbina mnogih muzičkih talenata, tvrdi da estradnoj sceni nema spasa:

„Postoje pevači koji su nekada bili totalni autsajderi, a danas su zvezde. Ti što danas pune Arenu ili Centar Sava nekada nisu mogli da pevaju ni u boljim kafanama. Sistem vrednosti je do te mere pao da više nema kriterijuma na estradi. Sada ne prezaju da odu ni u Parove samo da budu viđeni. Na estradi vlada prljava igra.“

Izjavili ste da je Brena izgledala kao bedevija, da li vam je zamerila?

Ona je bila jedna golema barbika, slatka ali pregolema. Tim nisam mislio ništa loše.

Sve više mladih želi da se bavi pevanjem? Mislite li da muzička takmičenja mogu da im pomognu?

U Zvezdama Granda dekor je holivudski, a omladina peva, što bi se danas reklo, seljanu, urliču. Mnogo mladih pevača traži moju pomoć.

Da li je Šaban Šaulić zaslužio titulu kralja narodne muzike?

Šaban je veliki krivac što je orijentalni melos ušao u Srbiju na mala vrata. Upravo zato što fenomenalno peva, povukao je za sobom ljude neuspešnije od njega koji mijauču i riču. Upravo zbog toga on ne treba da bude u žiriju. Ja se divim Šabanovoj dikciji, najbolji je pevač dikcijski i po boji tona, ali sve je upropstio zbog svog visokog umeća. Zbog nedovoljne kulture, jer je odrastao u Šapcu, počeo je da peva bosanske pesme, koje nisu sevdalinke već orijentalne, a koje u njegovoj izvedbi deluju frapantno.

Pričalo se da je Zvezde Granda napustio zbog omalovažavanja i svađa sa kolegama. Da li je vama otkrio pravi razlog?

Ne mislim da je Šaban zbog omalovažavanja otišao iz Zvezda Granda. On je duboko svestan svog pevačkog umeća i svog kvaliteta i osećao se poniženo što mora da sedi sa nekim ljudima za koje on veoma dobro zna koliko znaju, a naročito koliko ne znaju. Njemu se sve to smučilo i smataro je da je elegantnija emisija u kojoj sada učestvuje, a ja delim njegovo mišljenje. Šaban ima integritet, njemu je smetalo što iznad njega sedi pevačica koju je on vodio na ciganske svadbe kao glavni šef, koja je bila njegov predigrač. Nije Snežana kriva, ona je neosporan pevač i dama i sa velikim zadovoljstvom sam pravio pesme za nju. Ali Saša je odlučio da ona tu sedi i mislim da je to bio Šabanov motiv za odlazak.

Da li Bosanac može da pomogne nekom da postane dobar pevač?

Bosanac je kafanski muzičar, koji nema nikakvo znanje, on je kasnije postao poznat kao neki aranžer, a on uopšte nije kompozitor. Bosanac govori jekavski jer zna da su Srbi obični papani koji gutaju sve što je tuđe. Inače, on živi u Beogradu i ne govori tako privatno. Onda on na guglu nađe termin konsordino, a svi oko njega se postide što ne znaju šta to znači. Čovek priča nepovezane stvari, koristi stručne izraze a ne zna ni on šta znače.

A da li je Popović napravio dobar potez kada je doveo Karleušu za člana žirija?

O Karleuši neću mnogo da razgovaram zato što je ona tipični primer besmisla svega i svačega – muzike, pevanja, odevanja, ponašanja. Divim se njenoj hrabrosti, koliko kritika i pljuvanja izdržava na svoj račun. Ona misli da je in ako u programu napada ljude vrednije od sebe, kojima ne može ni da priviri, kao na primer Snežani Đurišić. Jednom je u mom prisustvu pevala moju kultnu pesmu Vidovdan i ništa nisam rekao, samo sam šarao očima. Pa ne mogu da komentarišem kada ona žena nije pevač i ne zna da peva. Ovo je vreme mediokriteta, i to nigde ne bi prošlo u normalna vremena.

Proslavili ste Slatki greh, a Saša kaže da im se Čačak u prvi mah nije dopao…

Saša Popović je zapravo Mister dolar, on o muzici skromno zna, njegov orkestar sam ja napravio, a on zna da zarađuje, i svaka mu čast na tome, pametan je čovek. Brena i Saša su me zvali Gospode Bože, a laž je da nisu hteli pesmu Čačak. Meni je brat još dok sam živeo u Loznici rekao da postoji neki bend u kom pevačica jaše harmonikaša, seda mu u krilo i prave ludorije. Saša je uvek išao na kartu iznenađenja, on i Karleuša su zapravo isti, oboje idu na skandale.

Kako je Brena uspela da deluje nedodirljivo?

Ona je shvatila da je čitati knjige gubljenje vremena i nije ulagala u obrazovanje. Ona je bistra prirodno, napravila je gard, pa imaš utisak da razgovaraš sa osobom nabijenom znanjem. A iza toga stoji jedan uplašena ptičica koja zna da nema glasovne mogućnosti kao pravi umetnik. Bora Čorba i Balašević prolaze drugim sredstvima, pre svega stihovima, njihovi glasovi su ispod svakog nivoa. Ne kritikujem Brenu zbog toga, nije ona jedina, i Aca Lukas ima glas kao gitarista u nekom orkestru na splavovima. Lukas je moj prijatelj, šarmantan je, uspeo je, i to je u redu.

Kakva je Brena bila s momcima kada je važila za najpoželjniju ženu u Jugoslaviji?

Nikada nije htela da plati kafu, to je bio njen štos da održi nadmoć i svi su padali na to sem mene. Ona je imala stav „Što ja da plaćam ja sam Lepa Brena“. Inače, uvek je bila na distanci s momcima, nikad nije bila laka žena.

Zašto neki pevači tvrde da im je Zorica Brunclik uništila karijeru?

Sa Zoricom Brunclik sam u teškoj disharmoniji. Ona je prva žena čije je pevanje izazivalo čuđenje. Ona nesporno dobro peva, ali šokantno mi je da je žena njenog kova htela da bude ministar kulture. Posle 5. oktobra svi su optužili Zoricu za koješta, ali ona ni za šta nije kriva.