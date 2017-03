INTERVJU Suzana Jovanović otkriva za SVET sve tajne Saše Popovića, govori o svima koji su mu zabili nož u leđa i otkriva njegove tajne planove!

Suzana Jovanović, supruga najmoćnijeg čoveka u šou-biznisu i tvorca najgledanijeg muzičkog takmičenja Saše Popovića, otkriva tajne svoje porodice, žirija, ali i konkurencije.

Kako to da se ni ti ni tvoj muž niste podvrgli estetskim zahvatima?

“Ne, nikad ništa nismo radili. Tajna je u vedrom duhu, stojimo u vremenu od pre deset, petnaest godina i ne menjamo se uopšte. Ja sam dete sa sela, volim da jedem sve domaće – piletinu, prasetinu, kajmak – nisam na posebnom režimu ishrane, a svi mi hvale liniju. Znam ja da nabacim i neko kilo više, ali brzo skinem jer imam veliku samokontrolu kada je hrana u pitanju. Međutim, nije to ono najbitnije već vedar duh, najbolje je dok imate dete u sebi. Taj vedar duh prenela sam i na Sašu i svi kažu da sam ga podmladila i promenila kao čoveka.”

Da li pratiš Zvezde Granda i da li ti je žao takmičara kad ih žiri samelje?

“Mnogo mi je teško kada gledam emisije jer sam majka dece koja su tih godina. Boli me duša i saosećam se sa roditeljima koji su kod kuće i ili su u bekstejdžu i gledaju svoju decu. Mislim da ja ne bih mogla da preživim da se moj Danijel ili Aleksandra takmiče. Zaista ne bih. Ja sam toliki emotivac da bih umrla.”

A da li možeš sebe da zamisliš kao člana žirija?

“Nikako, ma nema šanse! Ma ja sam osoba koja će radije da prećuti nego što će nekom nešto da odgovori. Koliko sam na već estradi, a nikada nisam imala sukobe. Ne svađam sa kolegama, to jednostavno nije za mene.”

Hoćeš li bar jednom biti tajnstvena?

“Tajni član žirija je odlična ideja!”

Da li ti smetaju stalne svađe žirija?

“Ja ih sve znam veoma dobro i sa svima sam u super odnosima, sve ih veoma cenim i poštujem i imam samo reči hvale za njih. To su ljudi koji imaju zavidne karijere i kredibilitet i nisu tu gde jesu za džabe, a te svađe shvatam kao šou-biznis. Što kaže Jeca: „Ljudi sve je to šou, kada se upale kamere, mi smo neke druge osobe, a kada se ugase, kada obučemo trenerke, patikice, mi postajemo ono što jesmo.“ I to je sasvim normalno.”

Saša se često umeša da prekine svađu i nama tada to ne izgleda kao šou već kao ozbiljan sukob.

“Da, da, Sale tačno zna kada treba da se umeša i da ih prekine da to ne pređe granicu zdravog razuma. On zaista uvek vodi računa o svemu. Mene ljudi pitaju: „Jel se oni stvarno svađaju?“ Oni se svađaju tokom emisije, a posle se poljube, izmire i izgrle.”

Mnogi kažu da Jelena Karleuša preteruje i da nije kompetentna da ocenjuje nečije pevanje.

“Jeca je dokazala da je prava osoba za ovaj šou, Sale joj je u Specijalu dao šansu da nešto otpeva uživo i time je svim dušmanima zapušila usta za sva vremena.”



Da li si se videla sa Šabanom Šaulićem nakon svega?

“Nisam. Sale i ja nikada ni o kome nismo rekli ružnu reč za sve ove godine koliko se bavimo javnim poslom, a to je odlika velikih ljudi. Nikada se ne zna, možda ćemo opet biti zajedno, za isti tim raditi i sarađivati. Znate šta, nikada ne treba zadnjicom zatvoriti vrata.”

Da li su Zorica Brunclik, Šaban i Dara zatvorili vrata Granda zadnjicom?

“Svi će se oni opet vratiti. Kad ima više produkcija na tržištu, normalno je da odete i za drugog izdate novu pesmu ili album, svi pevači će to da iskoriste i treba da se kreću i što bolje promovišu. Ali opet kažem, svi će se oni vratiti kod nas. Mi smo svima pomogli i dalje pomažemo. Grand produkcija je humana, a Bog to nagrađuje.”

Iako vas je Šaban izdao, vi ste njegovoj ćerki Ildi dopustili da nastupa na Grandu.

“Pa sutra i Šaban da snimi nešto novo, može da dođe kod nas, vrata Granda su svima otvorena, mi svima pomažemo.”

Pratiš li Pinkove zvezde?

“Naravno, ja volim da vidim šta nam radi konkurencija, volim da znam šta se gleda i šta narod interesuje.”

Da li smatraš da je ova sezona Pinkovih zvezda bolja sa novim žirijem nego sa Cecom i Miroslavom?

“Ne volim da sudim šta je bolje, ali Zvezde Granda su tri puta gledanije. Dovoljno sam rekla.”

Da li bi pustila Jelenu Karleušu da ode kao što su Šaban i Zorica?

“Mislim da ona sama nikad ne bi prešla. Nema ko da je pušta, ona je veoma pametna i inteligentna.”

Ko je, po tvom mišljenju, obeležio ovu sezonu Pinkovih zvezda, ko je najzanimljiviji?

“Dobra mi je Dara, a i Maja. Moguće je da je Maja trenutno najinteresantnija. Mi smo prvi tvorci takvog formata, Zvezda Granda, i naša verna publika ostala je uz nas, ceni nas i poštuje, i zato smo najgledaniji.”

Jel vodiš računa o Sašinom zdravlju? Mnogo ga nerviraju.

“Naravno da pazim na njegovo zdravlje, da vodim računa o deci i sebi. Bogu hvala pa mi svi Sašu mazimo i čuvamo. On je čovek vedrog duha, zdrav, nikada nije na izmaku energije. Kada pomislim da je zaista umoran i da ne može više, on se probudi i kaže: „Ajde idemo, uradićemo to i to…“ Podigne nas sa neke nulte tačke. Saša je veliki borac i tvorac svega ovoga što vidite. Uspešan je tolike godine. I veliki je vizionar još od vremena Slatkog greha. I tada je bio vredan. Ma, sama dela govore o tome kakav je on čovek.”



Izgleda kao da ga Zvezde Granda koštaju mnogo živaca i zdravlja. Plašiš li se za njega?

“On je sve napravio i to ga je koštalo mnogo živaca, vremena i zdravlja. On je oformio savršen žiri, a nije lako okupiti ekipu kakvu je Saša okupio. Samo on zna kako mu je bilo teško.”

Vaša ćerka Aleksandra je punoletna. Šta bi radila kada bi požela da bude u Zvezdama Granda?

“Da, punoletna je i svoj rođendan je proslavila sa društvom, bez medija i bez velikog slavlja. Sada odlučuje sve sama, ali ni ona ni Danijel to ne bi voleli. Oni se razlikuju od ove današnje omladine. Kad neko pomene da bi trebalo da se slikamo za novine, samo se razbeže jer ne vole kamere. Nikad niko za njih ne bi rekao da su deca poznatih.”

Kakav je Saša privatno?

“On ima fantastičnu osobinu, a to je da sve što ima veze sa poslom ostavi ispred vrata naše kuće i da je uvek nasmejan. Kada dođe, mi se grlimo i ljubimo kao da se dugo nismo videli, kao da se i dalje zabavljamo. Da nije tako, zar bismo opstali duže od dve decenije?! Ja slavim godišnjicu ne kada smo se venčali već kada sam uzela kofer i otišla da živim sa njim, a to je bilo 29. septembra 1996. godine.”

Mnogi kažu da je sada bolji frajer nego pre. Plašiš li se da ga ne otme neka pevačica?

“Bez lažne skromnosti, ja sam mu produžila mladost. Ne dam da je stalno poslovno obučen, promenio je imidž i iz ormara sam izbacila sva odela i pantalone na ivicu. Sada je sportski elegantan i ako se nekad malo ugoji, odmah idemo na dijetu. Mora da živi kao mladić jer ima takvu dušu. Ma, Sale i ja se volimo kao i prvog dana, tako da nije moguće to što ste me pitali.”

Na estradi je sve dostupno, pa da li su vam nekad nudili drogu?

“Ne, nikada ni ja ni Saša nismo ni probali drogu, niti ćemo ikada.”

Ima li savršen par neki porok?

“Pa evo, ako je čaša vina ili čašica rakijice porok, onda stavite to. Ali ne mnogo, čaša ili dve… Volimo da kod kuće nazdravimo dobrim crvenim vinom nakon ručka.”

Da li si u kontaktu sa Dajanom i Žikom sada kada se razvode?

“Nisam u kontaktu sa njima, moram da priznam. Polazim od sebe i kako ja ne bih volela da mi se neko meša, soli mi pamet i deli savete, tako se ni njima ne mešam. Oni su odrasli ljudi, nisu ni prvi ni poslednji koji se razvode na estradi, i na kraju krajeva, sve je to za ljude. Ne treba praviti famu oko toga.”

SVAKOG PETKA U ŠTAMPANOM IZDANJU SVETA ČITAJTE INTERVJUE SA NAJVEĆIM MUZIČIM I RIJALITI ZVEZDAMA!