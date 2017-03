INTERVJU Stoja bez zadrške za SVET o Zorici Brunclik, Karleuši, Lukasu i zašto ne želi da se miri sa Sekom Aleksić!

Iako je Saša Popović izbacio iz Granda 2009. jer je pevala pesmu neprimerenog sadržaja Da li si za seks, Stoja Novaković vratila se u najveću izdavačku kuću, a kako stvari stoje, možda na neko vreme i zameni Acu Lukasa u žiriju Zvezda Granda.

“Ako bih bila u prilici da žiriram, bila bih zaista surovo iskrena. Imam mnogo iskustva u ovom poslu i žao mi je da nekoga lažem. Poznajem ovaj posao kao zlu paru”, iskrena je Stoja.

A možda i da se posvađaš sa Jelenom Karleušom iako ste privatno dobre?

“Uvek ima šanse da se desi sukob, sukob je moje drugo ime. (smeh) Ma tamo se svi nešto prozivaju i svađaju, ali bolje tamo nego u svojoj kući. (smeh) “

Šta bi tebe nerviralo?

“Najviše bih se svađala sa neiskrenima. Mrzim foliranje i licemerje.”

Kakav ti je Bosanac?

“Bosanac je kompetentan, napravio je mnoge hitove, stvorio dosta pevača. Iako nisam sarađivala sa njim, moram da kažem da zna posao.”



Nekima smeta i Snežana Đurišić.

“Ima ona mnogo hitova, nemojte tako. Snežana dobro najavljuje takmičare.”

Šta kažeš na to što je Šaban okrenuo leđa Popoviću a sad bi da se vrati?

“Odlazak Šabana je normalna pojava u ovom poslu. Menjaju se izvođači, kompozitori, bendovi… Ma sve je to deo posla. Ljudi idu tamo gde misle da im je bolje, i to je tako, iako ne znam njegove razloge za tako nešto.”

Da li pratiš sukob Maje Nikolić i Zorice Brunclik? Da li je Maja u pravu kada napada Zoricu?

“Ne znam detalje, ali red je da neko Zoricu nešto priupita. Obično ona sve ostale proziva… Ovo je kosmička ravnoteža.”

Kada ćeš se pomiriti sa Zoricom?

“Zorica i ja nismo u svađi, ali se ne družimo. Njeno pevanje volim, a Kemiša poštujem.”

Da li je ljubomorna na to što ti imaš hit, a ona već godinama nikako da ga ubode?

“Ne znam da li je ljubomorna što ja godinama imam hit.”

Imaš težak zadatak jer Bomba ne sme da bude u senci Bele Ciganke…

“Bomba je veoma hitična, ne može da se miruje uz nju, a u spotu sam totalno kul i seksi. Belu Ciganku ništa neće nadmašiti, ali Bomba je dostojna da stane rame uz rame sa njom. Narod je tu da sudi, a ja samo pevam.”

Mnogi kažu da se nije pojavila pesma koja bi zasenila Belu Ciganku.

“Iskreno, nije! Ta pesma je već pune tri godine apsolutni hit, evo, sad ulazi u četvrtu godinu a popularnost joj ne jenjava. Mnogim kolegama teško je da to priznaju, ali tako je. Htela bih još da napomenem da je pesma zahtevna i veoma teška za pevanje, ali i za sviranje. Nisam još čula da ju je neka koleginica do kraja korektno otpevala.”

Pa neke neće da pevaju tvoje pesme i kad ih publika traži.

“Šta će, mukice… Njima je najteže. Ipak, bolje im je da pevaju moje pesme ako žele da ih klubovi angažuju. Inače, pouzdano znam da ih svi ti potajno slušaju.”

Jesi li pitala Seku Aleksić da li je naučila Belu Ciganku?

“Nisam je pitala.”

Ali si joj čestitala rođenje deteta, znači da ste se pomirile?

“Svakome ću uvek čestitati rođenje deteta, ali neću sa svakim da se družim.”

Kad će koncert? Jel se to plašiš da nećeš napuniti Centar Sava? Evo, i Đani je rasprodao karte.

“Mene koncerti zasad ne zanimaju. Naravno da prostore poput Centra Sava nije problem napuniti, ali ipak mislim da je za koncert najbolji prostor poput Arene. Koncert nije tezga, on treba da bude kruna karijere. Da zaokruži nešto, bez podeljenih karata i bez plaćanja troškova. Danas je koncert postao moda i moranje, pa ga mnogi iz džepa plaćaju. To naravno za Đanija ne važi, on puni Centar Sava jer ima publiku koja ga voli.”

Kažu da na romskim svadbama i Đani i Zorica Brunclik i Šaban ostanu bez bakšiša jer gosti sve daju tebi.

“Ma nije sve u novcu, najvažnije je dotaći dušu i zadovoljiti emocije.”

Aleksandra Prijović jedna je od najtraženiji mladih pevačica. Može li i tebe da ugrozi jednog dana?

“Prijovićka je izuzetno talentovana pevačica, to je retkost danas. Ima sve što treba da ima zvezda, samo da nastavi tako. Mislim da je prestigla ostale mlade pevače za dva kruga… A mene? Pa nas starije mladi i treba da prestižu. Taman posla da pevamo sto godina kao neke moje koleginice. (smeh) Ja sam, ipak, neka druga kategorija pevača.”

Izjavila si da mnoge starlete pevaju bolje od tvojih koleginica. Na koje si konkretno mislila?

“Zna se to, neću ja da dajem reklamu svakome. Mnogo kolega u ovom poslu slabi su pevači, ali to ne znači da su neuspešni. Pored pevanja traži se još svašta nešto. I obrnuto. Ako odlučiš da pevaš a smotan si i zbunjen, ne vredi ti ništa. Ja navijam za starlete, pa svako ima šansu. Čak sam i slušala pesme i, po mom mišljenju, uopšte ne pevaju loše a lepe su i zgodne.”

Jesi li slušala novi album Cece, Nataše Bekvalac, Ane Nikolić, Milice Pavlović…? Čije pesme voliš da pustiš u kolima i koje pesme ti se sviđaju?

“Nemojte Cecu u ovu grupu. Ceca je Ceca, ona je iznad svih.”