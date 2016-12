INTERVJU Pred petogodišnjicu braka, Željko Joksimović govori o supruzi Jovani i njihovoj porodici

Kantautor Željko Joksimović odlučio je da ovog decembra dodatno podgreje prazničnu euforiju nizom novogodišnjih koncerata koje će održati širom regiona.

Tokom turneje, nazvane Dva sveta, publici je ujedno predstavio svoj istoimeni projekat u okviru koga je neke od najpopularnijih pesama sa kraja prošlog veka obradio u sasvim novom maniru. Na turneji širom bivše Jugoslavije, poznatom muzičaru je kao i uvek društvo pravila supruga Jovana Joksimović, sa kojom će u januaru obeležiti petu godišnjicu braka.

Skladni par uživa u svakom zajedničkom trenutku, naročito kada su u društvu dvoipogodišnjeg sina Koste, kome su oboje veoma posvećeni.

“Projekat Dva sveta je nov ne samo publici nego i svima nama koji smo ga mesecima pripremali. Želeo sam da uradim nešto o čemu sam toliko dugo razmišljao i što sam zaista mnogo želeo. Pustio sam da svaku pesmu osetim iz posebne tačke, da joj popustim i da je razložim na komade kako bih je ponovo spojio. Okupirao me sving, koji je čudesna vrsta muzike. Patim, ali izgledam dobro. Sving je možda jedina muzika u kojoj patnja izgleda glamurozno”, kaže Joksimović na početku razgovora za magazin Hello.

Volite li da nastupate u manjim dvoranama u kojima je kontakt sa publikom nešto prisniji?

“Ovaj projekat ne može da se izvodi u velikim dvoranama, prosto nisam tako želeo. Tražio sam mirne ušuškane dvorane, u kojima možeš da preneseš emociju koju želiš, gde vidim lica i mogu bolje da osetim reakciju publike. Imali smo tri koncerta u Skoplju, u Makedonskom narodnom teatru, zatim koncert u Nišu, u Domu vojske, pa u Centru Sava, a zatim nastup u Vatroslavu Lisinskom u Zagrebu. Sve su to prostori koji imaju sličnu energiju”.



Jeste li zadovoljni reakcijom slušalaca i vaših kolega?

“Prezadovoljan. Ljudi su željni nekog novog zvuka, iznenađenja svake vrste, pa i u muzičkom smislu. Stiglo nam je mnogo mejlova, poruka na društvenim mrežama, a i činjenica da su koncerti bili gotovo rasprodati govori da publika ovo želi da čuje. Kada sam imao tek obrise prve dve pesme dogovorili smo saradnju sa televizijom Prva, koja će u novogodišnjoj noći emitovati snimak sa koncerta iz Centra Sava, tako da će moja publika i u drugim gradovima Srbije biti u prilici da ih čuje, zbog čega sam jako srećan”.

Nedavno ste otkrili javnosti da ste već sa četiri godine prvi put nastupili na televiziji. Da li je harmonika bila vaša “ljubav na prvi pogled”?

“Jeste, muziku sam zavoleo odmah, potom sve drugo. Naravno, harmoniku posebno. Svako od nas je za nešto predodređen, svako ima neki poseban dar i talenat. Ako uspete to da izvučete iz sebe, prepoznate i na njemu radite, vi ste srećan čovek. Mislim da je ključna uloga porodice i roditelja koji su i u mom slučaju prepoznali talenat i pomogli mi da ga razvijam. Na tome sam im zaista beskrajno zahvalan”.



Vaša kćerka Mina takođe je muzički nadarena. Koliko je podržavate na njenom životnom putu, a u kojim situacijama je pustite da napravi greške kako bi na sopstvenom iskustvu naučila važne lekcije?

“Mina je veoma inteligentna i talentovana. Ja sam tu kad god treba, pita me i savetuje se sa mnom. Dete mora da ima slobodu, da samo uči, diže se i pada, jer to smo prošli svi i to je jedini sigurni put ka uspehu. Ako je tvoj, kakav god trnovit, težak, ali važno je da je tvoj”.

Izgleda da se Jovana i vi najbolje zabavljate kada ste zajedno… Mislite li da je suštinska bliskost između partnera najvažnija za dobar brak?

“Apsolutno. Ako nekoga iskreno volite, onda želite svaki trenutak provedete baš sa njim. Nas dvoje uživamo zajedno, imamo ista interesovanja i navike, što je za odnos dvoje ljudi veoma važno”.

Pakuju kofere: Jovana i Željko Joksimović godišnjicu braka proslavljaju na Maldivima!

Jeste li hedonista po prirodi? U čemu najviše uživate?

“Ovih dana u radu. Uživam da slušam pesme kako zvuče, muzičare kako sviraju, snimatelje kako snimaju fenomenalan video-materijal koji puštamo na bini. Uživam i sa svojom divnom publikom”.

Poznato je da ste veoma duhoviti i da znate da zabavite društvo, ali ko najbrže može da vama izmami osmeh?

“Kosta, naravno, ali i Jovana, Mina, moja porodica. Imam mnogo duhovitih prijatelja, ali i saradnika u Minacordu i kada god da dođete u studio kod nas je uvek smeh. To je baš lekovito“.



Za umetnike je karakteristično da su emotivci. Jeste li i sami hipersenzitivni i koliko vam je to lepote, a koliko boli zadalo u životu?

“Emotivan sam i mislim da je to ljudska vrednost, a ne slabost. Mislim da u životu nisam imao problema zbog toga. Trudim se da vodim računa o drugim ljudima, o njihovim emocijama, da ne povređujem nikoga i ne volim da provodim vreme sa negativcima. To je mera i granica koju sam odredio, jer danas ljudi su sve češće usmereni na kritiku, na mržnju, neke malodušne komentare i ocene koje u krajnjem slučaju govore samo o njima. Ja sam se opredelio da budem srećan i zadovoljan”, konstatuje Željko Joksimović na kraju intervjua za Hello .