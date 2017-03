INTERVJU Milan bez zadrške za SVET o Popoviću, Radi, ljubomornim kolegama, uspehu nove pesme i svom ljubavnom životu!

Milan Stanković srušio je sve rekorde slušanosti svojim novim singlom “Ego”. Energična pesma, koja je drugačija od svega što je do sada snimio, trenutno broji više od devet miliona pregleda na jutjubu, a već se ceo region njiše u njenom ritmu.

Ipak, ono što i dalje okupira pažnju javnosti jesu Milanovi misteriozni susreti sa Radom Manojlović, o kojima smo pisali pre nekoliko nedelja. O svim ovim temama Milan govori u ekskluzivnom intervjuu za Svet.

Nova pesma Ego iznenadila je fanove. Šta je presudilo da promeniš muzički pravac?

“Presudila je moja želja da se igram i probam nešto novo. Po reakcijama publike, rekao bih i da oni vole da se igraju sa mnom. Hvala svima koji su me čekali jer u vreme hiperprodukcije, to je privilegija i blagoslov”.

Kažu da je ovaj zvuk primamljiv fanovima u dijaspori. Pretpostavljam da ćeš sada zbog toga zarađivati mnogo više novca.

“Unapred ti zahvaljujem na lepim željama i priželjkujem isto”. (smeh)

Kolege te ogovaraju da si kupio preglede na Jutjubu i da je nemoguće da već imaš skoro pet miliona.

“Pa ko me je ogovarao? (smeh ) Šokiran sam! Zašto je nerealno ako je nešto dobro? I zašto je nemoguće da imam fanove koji su me čekali i koji me vole? Nit je nerealno, nit je nemoguće, a za ogovaranje ćemo lako. Statistika i postoji da bi se proverila, a ja najviše volim da se bavim brojkama. I na dizeru i na mrežama na kojima se pesme strimuju Ego je trenutno iznad svih domaćih pesama, odmah ispod najvećih svetskih faca. Ja sam taj koji kupuje publiku, a drugi neka kupuju preglede”.

Da li zaista imaš toliko izražen ego kao što se priča i kao što se može zaključiti iz pojedinih tvojih javnih nastupa?

“Svako ko se bavi pevanjem ima izražen ego jer da nema, ne bi nigde stigao. Ali rekao bih da ih ima mnogo sujetnijih od mene i da je moj ego u zdravim srazmerama i da dominira samo utoliko da me gura napred”.

Sličan fazon muzike fura i dečko tvoje prijateljica Nikolije, Relja Popović. Zašto nisi snimio duet sa njim već si izabrao bosanske producente Bubu i Jalu?

“Buba i Jala ponudili su pesmu koja mi se dopala posle višemesečne potrage. Samo to je razlog i snimili smo je za jedno veče”.

Kažu da te Relja ne voli i da je na nekom nastupu zabranio tvoje pesme?

“Ma ko mene može da ne voli? I da li je to uopšte moguće?”

Da li ti je žao što te više nema u Pinkovim zvezdicama?

“Nedostaje mi ta divna dečja energija i talenat, ali mi ne nedostaje višesatno snimanje. Pa nije tajna da sam pomalo lenj”.

Kažu da šou bez tebe nije isti? Tako misle i Goca i Jelena.

“Posle mene ništa više nije isto. (smeh) Hvala Goci i Jeleni, sjajno mi je bilo sa njima”.

Stižeš li da pratiš Pinkove zvezde i Zvezde Granda?

“Ja jedva stižem i da obavim ono što moram, nemam kad stvarno”.

Parove gledaš, o tome pišeš na Tviteru. Šta ti se dopada u tom rijalitiju?

“Sve što sam mislio da je nemoguće sa ljudima u Parovima je moguće. I kad pomislim ima li dalje, o daaa, ima dalje u Parovima”.

Marija Šerifović kaže da bi zakonom zabranila da prostituke pevaju. Da li se slažeš s njom?

“Potpuno razumem šta je htela da kaže i ako ću da budem ozbiljan, reći ću da se slažem sa njom. A moja vesela priroda dodaje i da nam one čine scenu baš šarenom, pa ajde neka se i one vesele”.

Jesi li oprostio Lukasu što je svojevremeno izjavio da nikad nećeš biti zvezda? Pošto je očigledno pogrešio.

“Duša mi je velika kao Rusija, sve grehe opraštam”.

Kada bi te Saša Popović pozvao da dođeš da žiriraš u Zvezde Granda, da li bi pristao?

“Ja nemam vremena, nikako ne mogu da se organizujem”.

U kakvom sećanju ti je ostao period kad si zbog sukoba sa Grandom bio bez posla?

“Teško i poučno. Dosta gorčine i mnogo strpljenja i na posletku svetlo na kraju tunela. Shvatio sam da su, osim publike i mene, sve ostalo sitnice”.

Sa ove vremenske distance, možeš li reći da si najviše uspeo od svih muških zvezda Granda?

“Ne mogu i neću jer nije okej da to kažem”.

Nedavno smo objavili priču o tvom tajnom susretu sa Radom Manojlović. Koji je povod vaših viđanja?

“Nije tajna ono što nije ostalo sakriveno. Da je tajna, ne biste vi to ni saznali”.

Viđaš se i sa Milicom Pavlović, o čemu svedoče fotografije na društvenim mrežama. Ko ti je bolja riba, Milica ili Rada?

“Ne mogu da se opredelim. Pa ja se i viđam samo sa dobrim ribama, vodim računa o svom imidžu”.

Jesi li Radi naplatio pesmu koju si komponovao za poslednji album?

“Pare su najmanje važne u mom odnosu sa Radom”.

Seka Aleksić ti je nekada pretila šamarima. Kako bi danas reagovao kada bi je sreo i da li bi joj se javio? I misliš li da ju je majčinstvo promenio nabolje?

“Mislim da najveći broj žena postaju bolje osobe kada dobiju dete. Samo nek se deca rađaju”.

Sanjaš li o solističkom koncertu u Beogradu?

“Sanjam mnoge lepe snove, a među njima i taj. Sanjam i već znam kako će biti. Moji snovi su megalomanski, ali ciljevi su mi kratkoročni i ispunjavam ih po redu jer sam malo sporiji zato što sam perfekcionista. Odužiću se pubici koncertom koji će imati koncept i koji će zaokružiti priču koju pričam otkako sam sam postao producent svoje karijere. Samo još da odredim datum”.

